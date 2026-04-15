Rodrigo Escudero: "La derrota de fa dues setmanes va servir per alertar-nos, més encara, que cal afrontar tots els partits de la millor manera"

El Centre d'Esports es va retrobar amb la victòria dissabte passat al camp del Sevilla Atlético (1-2). Els arlequinats van tornar a sumar de tres després de caure amb el Betis Deportivo, en la jornada anterior, i perdre el lideratge en detriment d'un Eldense que aquest cap de setmana tampoc va fallar i es manté al capdavant de la taula amb un punt de marge. "Patir una derrota et genera dubtes, encara que nosaltres tenim molt clar qui som. Retrobar-nos amb la victòria fora de casa, que feia unes setmanes que ens estava costant una mica més, sempre és positiu", afirma Rodrigo Escudero, 'pitxitxi' del Sabadell en la 25-26.
El davanter arlequinat va anotar el seu novè gol de la temporada a l'estadi Jesús Navas a la mitja hora de joc amb un potent xut creuat que va servir per obrir el camí del triomf. "No m'agrada obsessionar-me amb les xifres. Els últims anys, per sort, tinc una mitjana força regular, però és més anecdòtic que una altra cosa", diu. L'altra diana del duel la va fer Agustín Coscia, que en suma vuit. Una bona competència per ser el golejador de l'equip. "No hi parlem en el vestidor, realment. Lògicament, els davanters sempre volem fer gols i la competència ens està anant bé a tots dos, perquè les xifres són molt bones pel moment de la temporada. Al final, és positiu per l'equip", apunta.
Tot plegat a les portes de tornar a la Nova Creu Alta amb un duel entre històrics: contra l'Hércules. "Per la situació a la classificació, segurament, és un partit molt important per ells. Si guanyen, es poden acostar a la zona de play-off, que és l'objectiu que tenen", analitza Escudero. Els alacantins venen d'empatar a zero al Rico Pérez davant de l'Atlético Sanluqueño i fora de casa només han guanyat un partit en tota la competició. "És evident que com a visitants els està costant puntuar, però són molt perillosos. Pel tipus de jugadors i plantilla que tenen, crec que creixeran en aquest tram final de temporada i serà un partit molt complicat", assegura.
A sis jornades per acabar la lliga, cada partit es preveu una final. L'ensopegada de l'últim duel a casa contra un equip que també tenia unes xifres molt pobres com a visitant és una prova que, al tram decisiu de la competició, la classificació val per poc. "Estem alerta, ja ho estàvem contra el Betis, i amb l'Hércules passa el mateix. Vindran a guanyar perquè tots els equips tenen objectius en joc en aquest moment de la temporada i cada setmana hi ha duels directes a totes les zones de la classificació. Després de la derrota de fa dues setmanes estem avisats, més encara, que cal afrontar l'enfrontament de la millor manera possible", reconeix. 'El Temple' presentarà de nou una gran entrada i el club ha anunciat una FanZone amb inflables, activitats, begudes i menjar al davant de l'Olímpia en la prèvia del partit. Els al·licients estan servits.