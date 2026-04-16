La Diada de la Natació Catalana del 2026, celebrada dimecres passat a Viladecans, va premiar gairebé dues-centes figures relacionades amb els esports d'aigua del país. Com calia esperar, el CN Sabadell va estar molt ben representat en la gala, amb guardonats en gairebé totes les categories que es van atorgar durant la jornada. El principal reconeixement com a entitat va ser el de millor club de la temporada, per davant del CN Mataró i el CN Sant Andreu, segon i tercer, respectivament.
Pel que fa als esportistes, el nedador Carles Coll va rebre la medalla extraordinària al mèrit esportiu com a vigent campió d'Europa dels 200 braça en piscina curta. També van rebre la distinció els waterpolistes Edu Lorrio i Sergi Cabanas, per guanyar el Mundial amb la selecció l'estiu passat, en un equip amb els aleshores waterpolistes del Club, Fran Valera i Javi Bustos. Aquest reconeixement va ser atorgat, d'igual manera, a les campiones d'Europa amb el CN Sant Andreu amb les sabadellenques Nona Pérez, Gisel·la Farré i Marina Cordobés com a part de la plantilla.
També en el waterpolo van rebre una menció especial pel bronze mundial a Singapur les jugadores de l'Astralpool, Daniela Moreno, Irene González i Paula Crespí, les dues ex que van anar a la competició representant el CNS, Bea Ortiz i Paula Leitón, i la sabadellenca Nona Pérez. En categories, van ser reconegudes amb la medalla al mèrit esportiu les integrants de la selecció espanyola campiona d'Europa U16, Coaner Llorenç, Júlia Teodoro, Ona Jurado i Paula Carrasco i les subcampiones del món en U20, la sabadellenca Irene Casado i la waterpolista de l'Astralpool, Isa Piralkova.
En natació artística, Txell Ferré va ser guardonada per la seva trajectòria en la disciplina i també amb la medalla al mèrit esportiu pels tres bronzes mundials amb la selecció espanyola i pels dos ors, la plata i el bronze que es va penjar a l'Europeu. El jove Eneko Sánchez també va rebre el premi a la seva trajectòria i com a part de l'equip que es va penjar la plata en la rutina combinada del campionat del món juvenil, juntament amb les seves companyes de club Abril Caballero i Aina Morral. Tancant l'artística, Xènia de la Puente va ser reconeguda amb la selecció estatal per la medalla d'or en la rutina lliure de l'Europeu júnior.
Finalment, en la natació, més enllà del reconeixement a Coll, Claudia Muñoz va rebre una menció especial per les medalles d'or de l'Europeu júnior en el 4x100 lliure femení i el mixt. A més, Lola Balbuena va ser guardonada pel seu bronze en el mundial màster en els 50 m papallona de la categoria +65. D'altra banda, com a part d'una trajectòria d'alt nivell durant molts anys, la waterpolista sabadellenca Mati Ortiz va rebre un premi i també la llegenda a la porteria de Can Llong, Laura Ester. Ambdues es van retirar al final de la temporada passada.