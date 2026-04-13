El júnior del Sabadell BQ Vallès continua fent història: "Vam estar dues hores celebrant al vestidor"

Pocs haurien imaginat un guió tan rodó quan va començar la temporada per al júnior U18 femení del Sabadell BQ Vallès. El conjunt verd tenia com a objectiu l'ascens a Preferent, màxima categoria del bàsquet formatiu català. Ho van assolir molt de pressa i des d'aleshores, pràcticament viuen en un somni que sembla que no s'acaba. Les sabadellenques van disputar aquest cap de setmana la final a quatre de la categoria al pavelló de Reus. L'objectiu era guanyar un partit per aconseguir el bitllet per al Campionat d'Espanya i van marxar amb un segon lloc sota el braç. "És el final perfecte a aquesta etapa. Estic molt content i molt orgullós de les jugadores que hi han cregut des del primer dia", assegura l'entrenador Miki Molgosa.
Dissabte va ser un dia històric per al club i per a un equip que ha trencat el seu sostre cada vegada que ho ha intentat. En la semifinal de la competició davant del CB Santfeliuenc, que les havia guanyat de gairebé trenta punts dues setmanes abans, les sabadellenques van fer un exercici defensiu increïble. "El pla de partit va sortir a la perfecció. Elles tenen tres jugadores diferencials que fan la majoria dels punts, en feien una mitjana de 56 per partit, i les vam saber neutralitzar. Només en van fer vint i al descans en portaven tres", apunta. De fet, després dels dos primers quarts el BQ guanyava de dotze, però a la represa les barcelonines van poder capgirar la dinàmica. "La nostra gran virtut és que sempre hi creiem. Vam saber refer-nos dels mals moments i no vam deixar que trenquessin el partit", diu.
I a tres segons pel final, van trobar la recompensa amb una cistella de Martina Torregrosa que portava el partit al temps extra. "Vam arribar en dinàmica ascendent i vam fer una pròrroga increïble", assegura. Finalment, el marcador va ser de 50-57. Classificades per a la final i bitllet per al Campionat d'Espanya assegurat. "Va ser una festa. Vam estar gairebé dues hores al vestidor celebrant la fita. Una bogeria completa i la recompensa a molta feina. Va ser especialment emotiu el moment abans que s'acabés el partit, quan ja teníem una diferència còmoda, que em vaig girar i vaig veure entrenadors i jugadores abraçats i plorant. Una experiència increïble i molt maca", apunta.
L'endemà, esperava el campió de la lliga regular, que va fer els deures en l'altra semifinal: el Loquillo Sant Adrià. La posada en escena de nou va ser molt bona de les jugadores sabadellenques que van competir a la perfecció en els dos primers quarts, en què el marcador va estar molt igualat. En el tercer, les adrianenques van aconseguir escapar-se i malgrat que no van tirar mai la tovallola les de Molgosa, ja no van poder competir pel triomf (70-57). "El nostre objectiu era aconseguir la classificació i això ho vam fer dissabte. La final l'afrontàvem sense cap mena de pressió. Això ens va fer tenir una gran primera meitat, però a la segona elles van demostrar que han estat les millors. Tenen un ritme que mantenen els 40 minuts i és molt difícil d'igualar", analitza el tècnic.
Igualment, un segon lloc històric i que val una nova oportunitat de continuar demostrant el potencial i ambició del grup. Des del pròxim 26 d'abril fins al 2 de maig, el júnior del BQ Vallès disputarà, a Huelva, el Campionat d'Espanya entre els 32 millors equips de tot l'estat. "Sabem que el nivell de Catalunya és molt alt i això ens fa ser ambicioses. Volem gaudir de l'experiència perquè estar una setmana sencera en una bombolla en què només es respira bàsquet és un somni, però també volem competir. Hem de saber trobar l'equilibri perquè tenim la responsabilitat de representar el club i la ciutat", apunta Molgosa. Un nou èxit per a una generació vol continuar fent història.