El Cercle Sabadellès escalfa motors a les portes del seu quart Torneig Internacional ITF de tennis

El tennis internacional de nivell torna a la ciutat del 3 al 10 de maig, a les pistes del Cercle Sabadellès 1856, que acolliran la quarta edició del torneig ITF Men’s World Tennis Tour. Enguany, la presentació del campionat s’ha realitzat en un entorn immillorable i a pocs metres d'alguns dels millors tenistes del món: a l’Open Banc Sabadell 73è Trofeu Conde de Godó, a la zona d'hospitality i amb la presència de nombroses personalitats de la política, empresa i esport.
A l’acte, han assistit nombroses autoritats, com el secretari general del Departament d’Esports de la Generalitat, Abel Garcia; el representant territorial de l’esport a Barcelona, César Tovar; el director esportiu de la RFET, Javier Soler; el president de la FCT, Jordi Tamayo; la regidora d’esports de l’Ajuntament de Sabadell, Montserrat González; l’extenista professional i ambaixador del torneig, Alberto Berasategui i el president del club, Josep Lluís Llusià.
Aquesta serà la quarta edició que organitza el Cercle d'una competició internacional que es continua consolidant com a cita ineludible del calendari esportiu sabadellenc. Enguany, s'estrena Albert Nievas com a director del torneig, substituint Sergio Barranco. A falta de confirmació, el campionat tornarà a comptar amb un gran cartell amb tenistes en el top-200 del rànquing ATP.
La competició arrencarà el diumenge 3 de maig amb la fase prèvia. L'entrada serà lliure per a presenciar els duels. El quadre principal s'allargarà fins al pròxim diumenge, dia 10 de maig, amb la gran final que coronarà el nou campió d'un torneig que en el 2025 va guanyar Dani Mérida, una de les figures emergents del tennis espanyol i que, fa tot just deu dies, es va quedar a les portes del seu primer títol ATP, perdent la final de Bucarest. Una bona mostra de l'aparador d'un ITF que torna a les instal·lacions de la carretera de Bellaterra en una quarta edició de consolidació.