Els dos entrenadors del CN Sabadell no continuaran la pròxima temporada

Canvi de cicle als dos principals equips de waterpolo del CN Sabadell. Tal com avança Ràdio Sabadell i ha pogut confirmar el Diari, les banquetes de Can Llong tindran nous inquilins la pròxima temporada en una reestructuració evident de la parcel·la esportiva. David Palma i Quim Colet no continuaran dirigint l'equip femení i masculí, respectivament, en la 26-27, després de gairebé una dècada com a entrenadors. Una etapa molt exitosa de tots dos que acabarà amb el play-off per la lliga dels pròxims mesos.
En el masculí, Colet dirigeix l'equip des del 2018, quan va substituir 'Chava' Gómez. Des d'aleshores, el Club ha anat guanyant pes i s'ha situat com el principal opositor de l'hegemonia de l'Atlètic Barceloneta, especialment en les últimes temporades en què ha monopolitzat les finals, tot i que sempre han caigut del costat mariner. També ha aconseguit consolidar l'equip com a un dels habituals en competicions europees, disputant Champions de forma regular en les darreres campanyes, però quedant-se a les portes del top-8 repetidament.
Entre els grans èxits de la seva etapa a Can Llong, destaca la consecució de la Supercopa del 2020 davant del CN Barcelona, la històrica EuroCup del 2022 amb la final contra el Telimar o el títol honorífic de ser primers i invictes en lliga regular en la 22-23. Malgrat que no és encara oficial la seva sortida, bona part dels jugadors i membres del Club ja van acomiadar-lo amb una gran ovació després de l'eliminació en competició continental de fa unes setmanes davant del CN Marsella, en els quarts de final del torneig. Els sabadellencs ja tenen el segon lloc de la lliga al sarró i lluitaran per un trofeu que tancaria una etapa de vuit anys de grans èxits i fites. Encara no hi ha substitut, però alguns rumors apunten al nom d'Albert Español, actualment a l'Echeyde. A l'entitat ni confirmen ni desmenteixen la informació.
Tres Champions i més d'una vintena de títols
D'altra banda, en l'Astralpool, David Palma tancarà una etapa molt exitosa amb més de 25 títols des que va substituir Nani Guiu el 2017. Palma va tenir la difícil missió de reconstruir un equip guanyador després de la Champions del 2019, quan peces cabdals van abandonar l'equip, i encara va sumar dos títols continentals més el 2023 i el 2024. Entre els èxits també destaquen les sis lligues, cinc Copes de la Reina o les dues Supercopa d'Europa assolides en una època d'auge en el waterpolo femení estatal amb projectes molt potents com els de l'Assolim Mataró o el CN Sant Andreu.
Enguany, la temporada va començar molt bé amb el títol de Supercopa precisament contra les andreuenques, però per les lesions i els diversos problemes que han patit les sabadellenques durant l'any ha estat especialment complicat tenir continuïtat amb un equip molt jove i nou després de les sortides de jugadores referents l'estiu passat com Bea Ortiz, Paula Leitón o Rita Keszthelyi. També tindrà una última opció d'acomiadar-se amb un títol el tècnic sabadellenc amb la lliga, en què l'Astralpool competirà com a tercer classificat en el play-off. Una etapa que s'acaba, però amb l'ambició de tornar a ser el millor equip d'Europa en el curt termini.