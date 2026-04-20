Jornada de comiats a l'OAR Gràcia en l'últim partit a casa de la temporada

Resultats a banda, el Boccaccio va tancar la temporada amb un duel especialment emocional entre l'OAR Gràcia masculí i el Sant Quirze, un derbi que es van endur els visitants per 30-34, però en què el més important va passar un cop va sonar la botzina. L'entitat va acomiadar quatre jugadors cabdals en els últims temps al club, com el capità Bernat Correro, Pol Torras, Quim Vaillo i Jaume Esteve, a més del tècnic Pere Ayats. Tota una vida al club de la seva vida i una etapa que s'acaba entre llàgrimes i una sonora ovació de tots els presents al pavelló gracienc.
En el pla esportiu, el derbi vallesà era intranscendent classificatòriament. Cap dels dos tenia res en joc i es va notar, més enllà de la rivalitat habitual dels duels comarcals. Van començar manant els visitants i, malgrat que a l'equador va posar-se per davant l'equip gracienc, el Sant Quirze va agafar una bona renda al pas per vestidors amb un últim parcial de 0-5 (10-15). Va reaccionar a la represa el conjunt dirigit per Ayats i fins i tot es va arribar a avançar de nou encarant el tram final (23-22), però en l'igualat desenllaç, l'encert visitant va ser decisiu per acabar amb el 30-34 definitiu.
Ara són novens els blanc-i-verds que tancaran la Primera Nacional la pròxima jornada després d'un any irregular. El del Boccaccio, això sí, va ser especial pels acomiadaments de Torras, Correro, Vaillo, Esteve i un Ayats que va mostrar-se molt emocionat durant l'ovació. Tots ells van rebre una pancarta amb una imatge seva i els anys de recorregut al club. El cap de setmana vinent tancaran la seva etapa a l'entitat gracienca en la visita a la UE Sarrià.
Derrota amb l'Onda en el comiat de Marrugat
El femení, per la seva banda, va ser exiliat al pavelló del Nord per l'obligació de la Federació de disputar els duels en jornada unificada i la coincidència de calendari dels dos equips de l'OAR. El duel davant de l'Handbol Onda, que podria haver estat decisiu a la zona alta, va ser descafeïnat per la sanció de quatre punts de les gracienques, ja sense opcions de fer fases. Les castellonenques es van imposar per un ajustat 29-30.
Les visitants van anar per davant des de l'inici, però les sabadellenques van anar fent la goma fins que abans del descans van aconseguir capgirar el marcador (17-16). Un 0-4 de sortida a la represa va tornar a donar l'avantatge a l'Onda que, malgrat que el duel va ser igualat fins al final, ja no va deixar anar els punts que, a més, serveixen per assegurar el segon lloc. Les gracienques cauen fins a la setena plaça en un duel que també va estar marcat pel comiat d'una de les grans referents dels èxits dels últims anys al club: Clàudia Marrugat que també va ser aclamada pels presents i les seves companyes. La pròxima setmana, últim partit de lliga a Plata a la pista del CH Palautordera.