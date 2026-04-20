El FS Sabadell Femení suma un punt més en la lluita per la permanència

Només queden tres partits per finalitzar la Segona Nacional. Ara mateix, la distància del FS Sabadell Femení sobre la zona de descens és de quatre punts després d'aconseguir un bon, tot i que agredolç, empat a Can Balsach davant de Les Glòries (2-2), dissabte passat. Les arlequinades van sumar un punt més en la seva lluita, en un duel ple d'alternatives que va poder caure de qualsevol de les dues bandes.
D'inici, l'enfrontament va ser molt igualat. El conjunt visitant va manar en la possessió, mentre que l'equip dirigit per Xavi Muñoz es va defensar bé i va buscar l'amenaça en les transicions ràpides i el joc directe sobre Maria Recio. Sense grans ocasions a cap de les dues porteries, va ser a l'equador que es va obrir la capsa dels trons i el duel va començar a agafar ritme, a posteriori. En un servei de banda, una defensora va desviar el llançament de Sabina Sicilia de forma definitiva per superar la portera i fer l'1-0. Va respondre Les Glòries amb un xut de Laura Vilà que va aturar Laura Ollé i també Recio va fregar el segon amb una pilota pentinada que va salvar Stella Gómez.
A dos minuts pel descans, Vilà va igualar amb un gran xut creuat després que li trepitgessin la pilota en un servei de banda. Va poder capgirar el marcador Noa Barber, però va definir malament i just abans del pas per vestidors va arribar la polèmica. Els col·legiats van sancionar un penal clar sobre Recio, tot i que el van assenyalar fora de l'àrea, davant de la incredulitat i protestes de les jugadores arlequinades. El llançament el va aturar la portera visitant, mantenint la igualtat.
El segon temps va començar amb un gran ritme i un intercanvi de cops gairebé immediat. Natalia Villagordo va posar per davant el conjunt barceloní en una de les primeres accions de la represa i la resposta sabadellenca va ser immediata amb un gran xut de Gemma Font després d'una bona deixada de cara de Recio. Tot igualat de nou en uns 20' de nerviosisme i tensió. Va haver arribades a totes dues porteries, però sense grans ocasions fins al tram final. Recio va tornar a tenir el gol en una bona combinació que va salvar la porteria i, en els últims instants, Les Glòries va sortir de cinc. Va defensar bé el FS Sabadell Femení que fins i tot va fregar el triomf, de fet, només el pal va evitar el tercer de les sabadellenques, als peus d'Emma Vallribera en una recuperació quan no hi havia portera visitant.
Un punt amb un regust agredolç, per les circumstàncies, però un empat més en la lluita per continuar a la categoria de plata del futbol sala femení estatal. Les arlequinades tenen un coixí de quatre punts sobre la zona de descens, tot i que l'Hispania Yecla té un partit pendent que les podria situar a només dos de les de Xavi Muñoz. La pròxima setmana, un duel clau per deixar la permanència molt de cara amb la visita al cuer, l'Avenida Alagón, que només ha sumat quatre punts en tota la lliga.
Remuntada per deixar el 'play-off' pràcticament certificat
A la Segona B masculina, el CN Sabadell ja acarona la classificació matemàtica per al play-off d'ascens per segona temporada consecutiva. Els nedadors tornen a ocupar la segona posició de la lliga després de l'ensopegada del filial de Palma Futsal i, a dues jornades per acabar la competició, es troben sis punts per sobre del quart a la taula, el Ye Faky, que va caure a casa contra Les Corts, però té el gol-average particular guanyat al CNS. Al pavelló del Nord, els de Jordi Marín es van imposar al Futsal Ibi (6-4) amb una gran remuntada.
Els visitants es van avançar en els primers instants a través de Sergio García, tot i que va respondre ràpidament Juanfran Hervás per igualar. A l'equador, els alacantins van tornar a colpejar amb una diana de Bruno Lifante i Mario Domene, en els primers minuts del segon temps, va duplicar la renda. Alex Llamas va poder retallar, però Vicente Cloquell va fer el 2-4.
En els vuit últims minuts, el Club va treure el caràcter d'equip campió i, amb una gran reacció, va capgirar el resultat. Aleix Molist i Hervás van empatar de nou en tres minuts i, al tram final, Luis García va completar una remuntada que Dylan Moreno va certificar pràcticament sobre la botzina. Són segons els sabadellencs, que ja només necessiten un punt per ser equip matemàticament de play-off. La pròxima setmana visiten el Sant Quirze, sense opcions de salvació, en un derbi vallesà que pot certificar l'objectiu de la temporada.