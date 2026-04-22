Arthur Bonaldo: "Sí que mirem què fan els rivals, però l'enfoncament està en nosaltres mateixos"

El Centre d'Esports va fregar el lideratge del grup 2 de la Primera Federació diumenge passat, en el triomf davant de l'Hércules. El va arribar a tenir durant uns minuts, fins i tot amb el partit acabat, però un gol sobre la botzina de l'Eldense va tornar a situar els arlequinats en la segona plaça. Un avís de què espera fins a final de temporada. Igualtat, gols que ho canvien tot i molta gent pendent de què passa en altres camps. "Mirar sí que mirem què fan la resta, però l'enfocament està en nosaltres mateixos. A continuar millorant i creixent com a equip. Estem en una lluita maca i depenem també que ells empatin o perdin, però sempre pensem a fer el nostre millor partit sense importar la resta", assegura Arthur Bonaldo, un dels puntals de Ferran Costa aquesta temporada.
El brasiler va recuperar la titularitat una setmana després en un duel a la Nova Creu Alta en què l'equip va mostrar ofici i competitivitat per sumar els punts sense necessitat de fer un joc brillant. "Ara mateix, tots els partits són complicats perquè tothom té els objectius en joc. Són enfrontaments molt similars als d'un play-off. Nosaltres vam tenir bones sensacions, ens vam sentir fiables. La clau ara està a cometre els mínims errors possibles i poder penalitzar el rival quan et concedeix alguna cosa. Penso que contra l'Hércules ho vam fer bé perquè no els vam deixar generar ocasions", admet.
Precisament contra els alacantins, una de les claus va ser tancar la porteria per vintena vegada aquesta temporada. Una xifra espectacular quan s'han disputat 33 jornades i amb només 20 gols encaixats. "La veritat és que les xifres de porteries a zero són increïbles. És molt important, sobretot pels defenses, però per tot l'equip, no encaixar. No és gens fàcil, perquè requereix molta concentració en tot moment i ho estem aconseguint. Ens fa estar satisfets perquè també es tradueix en punts i ens apropa a guanyar", diu. Bonaldo va acompanyar Carlos García i Kaiser en l'eix de la defensa, amb Genar Fornés a la banqueta. "És clau que tots estiguem disponibles i al nostre millor nivell, perquè ens exigeix donar el 100% cada dia per poder jugar. És important per l'equip. Ara està tornant ja el Sergi Segura i això també ens fa créixer com a grup", reconeix.
Aquest cap de setmana, el Sabadell tindrà una nova oportunitat de recuperar el lideratge o, com a mínim, continuar posant pressió a l'Eldense, que visita l'Antequera. No molt lluny, a Marbella, buscarà els tres punts el conjunt arlequinat davant d'un rival que ja s'acosta al descens matemàtic, però que ve de guanyar per 2-0 el Nàstic en l'última jornada. "No hi ha partits fàcils. Fins i tot en els equips que poden baixar de categoria en les pròximes jornades, els futbolistes es juguen el seu futur. No hi haurà cap duel que costi menys. Sempre tenim respecte per tots els rivals. Venen de guanyar el Nàstic, també van imposar-se al camp de l'Ibiza fa poc... són molt perillosos i ho han demostrat", afirma. Una nova final en un 'partit trampa' contra un equip que vol continuar amb opcions.