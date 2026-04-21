La sabadellenca que triomfa al bàsquet irlandès amb un doble MVP: "Potser és el meu millor any"

Una sabadellenca que triomfa en el bàsquet irlandès. I triomfa de veritat, fins al punt que ha estat escollida millor jugadora de la Division 1 i de la Copa. Clara Gómez va iniciar el seu camí amb els Limerick Sports Huskies l'estiu passat, després de finalitzar la seva etapa universitària als Estats Units, en què va competir a la NCAA amb Colorado State University i, en els últims anys, als New Hampshire Wildcats. Va estudiar ADE i màrqueting, però, un cop finalitzats els estudis de grau, volia fer un màster i aquí va obrir la porta de la República d'Irlanda. "No sabia què fer amb la seva carrera, si tornar a casa o continuar jugant fora. Tenia clar que el bàsquet havia de ser compatible amb continuar formant-me acadèmicament", assegura.
A Limerick va trobar l'oportunitat de combinar les seves dues prioritats. "Estudiar per mi sempre ha estat una prioritat, i el bàsquet també, venir a Irlanda m'obria el ventall per poder continuar competint i amb la sensibilitat de compaginar-ho amb el màster, sense triar una per sobre de l'altra. L'exigència és menor que en l'esport universitari nord-americà, em dona calma per poder-me formar. Estic contenta de la decisió", apunta Gómez. "El nivell és més baix que als Estats Units, però m'ha sorprès perquè hi ha molta competitivitat. L'adaptació també ha estat molt natural. Ja estic acostumada als canvis i a viure lluny de casa", afegeix.
En la Division 1, segona categoria del bàsquet irlandès, només es permeten dues llicències de jugadores de fora del país, que són professionals. Això suposa una pressió afegida per complir expectatives, però la sabadellenca l'ha suportat a la perfecció, fins al punt de ser la referent en la bona temporada dels Huskies. "Potser és el meu millor any, individualment. He pogut ser jo mateixa, fer el que volia, i he trobat la balança entre l'esport i la vida professional que m'ha ajudat a treure el meu millor rendiment. Hi ha unes expectatives, per la meva trajectòria anterior i pel fet de ser estrangera, però et posen totes les facilitats", admet.
Clara Gómez ha fet una mitjana de 17.8 punts per partit, 12.6 rebots i 5.3 assistències amb 30 de valoració. Unes xifres brutals que li han servit per ser escollida millor jugadora de la temporada de tota la lliga. El seu club, els Limerick Huskies, va finalitzar la competició regular en segona posició, però va perdre en les semifinals del play-off per l'ascens davant de l'altre equip de la seva ciutat, els Celtics. En canvi, en la Copa de la seva categoria sí que van aconseguir un històric triomf, en la final davant dels Cleveland Rockets (73-65) amb la sabadellenca escollida, també, com a MVP del torneig, amb una actuació increïble a la final, en què va fer un doble-doble amb 25 punts i 18 rebots.
Una temporada immaculada en l'estrena a la República d'Irlanda. El futur de la jugadora formada en el seu dia al CN Sabadell, però, és encara incert de la cara a la 26-27. "Encara està per veure. Em vull quedar aquí perquè he trobat una bona feina i estic molt a gust. Tinc ofertes de Superlliga (màxima categoria irlandesa) i ara estic valorant quina és la millor plaça pensant en tots els factors. Aquesta temporada he estat molt bé als Huskies i he de decidir si donar una passa més cap al bàsquet o cap a la meva carrera professional", apunta. Una sabadellenca que triomfa lluny de casa i que ho vol continuar fent.