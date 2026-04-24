La Penya Palomillas organitza el Memorial Fidel Bagan

El Memorial Fidel Bagan celebra enguany el seu 30è aniversari, consolidant-se com una de les proves de referència del ciclisme formatiu català. Diumenge, Sabadell acollirà aquesta edició especial al circuit urbà de Can Gambús, amb la participació de joves promeses de les categories cadet, júnior i fèmines. Organitzat per la Penya Ciclista Palomillas, amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell i la Federació Catalana de Ciclisme, el Memorial arriba a aquesta fita després de tres dècades impulsant el ciclisme base.
La Penya Ciclista Palomillas és una de les entitats ciclistes amb més trajectòria a Catalunya, fundada el 1935. Manté una activitat regular al llarg de tot l’any, amb sortides socials setmanals entre març i octubre. Durant dècades, ha comptat amb equips infantils, cadets i júniors, i continua apostant per la promoció del ciclisme base amb la celebració del Memorial Fidel Bagan.
El Memorial s’ha consolidat com una de les cites més destacades del ciclisme formatiu català. La prova es disputarà en un circuit de 2,7 km, amb sortida i arribada a la ronda de Jean Monnet, i inclourà tres proves puntuables per a la Copa Catalana en categories cadet, júnior i fèmines. L’any 2024, el Memorial va incorporar per primera vegada una prova exclusiva per a fèmines dins la Copa Catalana, convertint-se en una fita històrica per a Sabadell. Aquesta aposta pel ciclisme femení es manté i es consolida en l’edició d’enguany.
La cursa s’iniciarà a les 9.00 h amb la prova cadet masculina de 50 km; a les 10.30 h, la prova de fèmines (màster, elit, sub-23, júnior i cadet), també de 50 km, i per tancar, a les 12.00 h, la prova júnior masculina de 67 km. Abans del tret de sortida de la primera prova es durà a terme l’acte institucional d’obertura, amb la tallada de cinta, la regidora d’Esports de l'Ajuntament, Montserrat González; el president de la Penya, Félix Moreno, i també Nati Méndez, vídua de Fidel Bagan, expresident de l’entitat i figura clau en la
promoció del ciclisme base. El lliurament de trofeus es realitzarà un cop finalitzades les tres proves.