El Falcons Sabadell s'assegura la permanència a la categoria de plata del tennis taula femení

El Falcons Sabadell va aconseguir certificar la seva permanència matemàtica a la Divisió d’Honor femenina a dues jornades per finalitzar la competició després d’imposar-se amb claredat en el duel directe a la zona baixa davant del Son Cladera TT (0-6). Les sabadellenques, que van començar la temporada amb grans resultats, fins i tot classificant per a la Copa de la Reina, han tingut més dificultats en la segona meitat de la lliga, fins al punt d'acabar de lligar la salvació en aquest punt.
A les Balears, les palistes de Falcons van ser molt superiors al conjunt local, primer equip en descens, amb una tripleta que no va donar opcions en cap moment. Va obrir foc Mariangel Paola Díaz, imposant-se per 0-3 (4-11, 11-13 i 5-11) a Francisca Sastre. Després va ser el torn de les germanes Casanovas. L'Aina va superar clarament Yankun Zhu també en tres jocs (5-11, 2-11 i 2-11) i la primera ronda d'enfrontament la va tancar la Laia davant de Yating Lei (6-11, 5-11 i 9-11).
Amb el triomf gairebé certificat, les sabadellenques van continuar demostrant la seva capacitat i Aina Casanovas va guanyar Sastre (2-11, 3-11 i 6-11), Díaz va superar sense complicacions Lei (2-11, 3-11 i 1-11) i l'altra Casanovas, la Laia, tampoc va cedir davant de Zhu (3-11, 6-11 i 5-11). No van deixar escapar cap joc en tota la sèrie les palistes de Falcons, que van demostrar la seva evident superioritat per sumar un triomf que certifica l'objectiu de la temporada.
Tancarà la Divisió d'Honor el club sabadellenc amb dues visites a l'Autoescola Tatchepol Ripollet i el cuer del grup, La Lledonera APE Cerámica. Dues jornades que viuran amb calma les palistes de Falcons que ja tenen assegurada la seva continuïtat a la segona categoria estatal del tennis taula en la seva temporada de retorn.