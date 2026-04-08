Eneko Aguilar: "Només sabem que aquesta temporada no tornarà a succeir i l'hem de gaudir junts fins al final"

Després de la dura derrota de diumenge passat contra el Betis Deportivo, el Centre d'Esports ja es troba preparant el duel d'aquest dissabte, precisament contra un altre filial i de la mateixa ciutat: el Sevilla Atlético. Els de Nervión són cuers de la categoria amb 23 punts i acumulen catorze jornades sense vèncer. "És un equip molt perillós. Crec que a casa no han perdut per més d'un gol en tota la temporada. Estem en un moment que tothom es juga coses col·lectiva o individualment. Són bons jugadors i també voldran demostrar que poden estar a la categoria", afirma Eneko Aguilar, un dels reforços d'hivern i pràcticament indiscutible per a Ferran Costa des de la seva arribada.
Els arlequinats buscaran recuperar sensacions després d'un partit en què tot va sortir creu. "Crec que l'altre dia no vam tenir la nostra essència. És un dels reptes que tenim ara, recuperar aquesta pressió i intensitat que sí que hem tingut la resta de la temporada. Recuperar la pilota ràpidament quan la perdem i estar molt a sobre dels jugadors rivals", apunta Aguilar. "El grup està bé. Hem netejat el cap i ens trobem bé. Va ser un partit en què tot va sortir malament, però també va bé que tot el dolent passi el mateix dia i no sigui en setmanes consecutives", afegeix.
El duel a l'estadi Jesús Navas sembla una bona oportunitat per tornar al camí del triomf. Tot i les similituds geogràfiques i de situació classificatòria entre Betis i Sevilla, els perfils d'ambdós equips són molt diferents. D'un rival amb molta capacitat ofensiva, però febleses defensives evidents, ara el Centre d'Esports s'enfrontarà a un conjunt que no encaixa en excés, sobretot a casa, però que només ha marcat quinze gols en tota la lliga. "Encara hem d'analitzar millor el rival, però segurament serà un partit més tancat que el de diumenge passat. També hem de ser conscients que contra equips joves i dinàmics hem de poder jugar les nostres armes", reconeix.
El navarrès, des de la seva arribada, ha tingut minuts en els deu partits que ha estat convocat i ha sortit d'inici en vuit. A més, ha repartit dues assistències i s'ha fet un lloc aprofitant també les nombroses baixes en la parcel·la que més ha ocupat: la banda esquerra. "Cada dia em trobo millor. Vaig tenir un ensurt a Vila-real, però per sort va ser molt poc. Amb els companys la relació és bona, els vaig coneixent més i estic molt content", assegura. En aquest sentit, més enllà del dubte de Miguelete, no s'esperen novetats de cara al duel a Sevilla, a part del retorn d'Alan Godoy després de la sanció.
Tot plegat en la primera setmana des que Aguilar forma part de la plantilla en què els arlequinats no són líders. Eren tretze jornades consecutives i tres mesos al capdavant de la taula que van acabar amb el triomf de l'Eldense contra l'Europa, que unit a l'ensopegada contra els bètics va relegar el Sabadell al segon lloc. "Jo crec que hem de continuar amb la mentalitat de gaudir el camí. No sabem si ens quedem set, nou o onze partits més per acabar, però sí que sabem que aquesta temporada no tornarà a succeir. Ens ho hem de deixar tot i gaudir amb els companys", admet. Cada partit pot ser una final, i en queden, com a mínim, set.