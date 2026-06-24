ARA A PORTADA
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Les pastisseries de Sabadell tanquen un Sant Joan amb vendes a l'alça i la coca de crema guanyant terreny Marta Ordóñez
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VÍDEO | Així és la Martina Gutiérrez, que ha tret la millor nota de la Selectivitat de Sabadell: "Em va trucar la consellera" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Relleu a la presidència de la UES: Xavier Oller substitueix Josep Maria Manyosa Aleix Pujadas Carreras
FOTOS | La revetlla de Sant Joan a Sabadell, en imatges
Milers de sabadellencs van sortir al carrer a celebrar un dels dies més assenyalats de l'any