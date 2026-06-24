ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | La revetlla de Sant Joan a Sabadell, en imatges

Milers de sabadellencs van sortir al carrer a celebrar un dels dies més assenyalats de l'any

  • La foguera del Torrent del Capellà per Sant Joan -
Publicat el 24 de juny de 2026 a les 09:16
Actualitzat el 24 de juny de 2026 a les 09:24

La nit més llarga de l'any ja ha passat i milers de sabadellencs no es van voler perdre la cita amb un dels dies més destacats per als catalans. Trobades amb família, amics, coques o petards van ser els grans protagonistes de la revetlla. L'arribada de la nit de Sant Joan –molt menys accidentada que la de l'any passat– és, per a molts, el moment en què comença oficialment l'estiu. Us ensenyem, en imatges, alguns dels moments de la nit!

Fotos de David Chao

  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La revetlla de Sant Joan, a Sabadell
  • La foguera del Torrent del Capellà per Sant Joan
  • La foguera del Torrent del Capellà per Sant Joan
  • La foguera del Torrent del Capellà per Sant Joan
  • La foguera del Torrent del Capellà per Sant Joan
  • La foguera del Torrent del Capellà per Sant Joan
  • La foguera del Torrent del Capellà per Sant Joan
  • La foguera del Torrent del Capellà per Sant Joan
  • La foguera del Torrent del Capellà per Sant Joan
Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades