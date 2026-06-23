Nou toc d'atenció a Fuoli, aquest cop, des de la Moncloa

Noves reaccions del govern espanyol després del càntic de Fuoli a la celebració de l'ascens. Després dels missatges condemnant la situació a través d''X' del ministre Óscar Puente, ara ha estat el torn de les declaracions institucionals. La portaveu, Elma Saiz, ha afirmat que les paraules del porter del CE Sabadell, mencionant el president espanyol, no desmereixen la celebració de l’ascens a Segona dels arlequinats. Per aquesta qüestió a la roda de premsa del Consell de Ministres, ha recordat que Fuoli no va inventar cap expressió, sinó que va reproduir un càntic promogut pels que utilitzen l’insult "com una eina política quan falten arguments".
Un missatge que va en consonància de l'opinió en clau municipal. Al ple d'aquest dilluns, l'alcaldessa, Marta Farrés, va lamentar "un moment desafortunat, fora de lloc, profundament ofensiu i que evidentment no compartim i condemnem amb tota rotunditat". Però va aplaudir la reacció del club amb un comunicat que va titllar "d'encertat", fent notòria la necessitat de restar protagonisme a qui no l'ha de tenir. Farrés, va reiterar la seva aposta per mantenir les sinergies entre l'entitat i l'Ajuntament, per continuar "treballant plegats" en una nova etapa “engrescadora”.
D'altra banda, la portaveu del govern ha destacat que estan "compromesos" a treballar amb la Lliga per desterrar "l’odi i l’insult" de l’esport, i ha recordat que "Sánchez és el president que ha multiplicat per vuit les beques", que "ha fet de l’esport un dret ciutadà" i qui "ha enfortit la protecció per als esportistes d’alt nivell".