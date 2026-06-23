Les pastisseries de Sabadell tanquen un Sant Joan amb vendes a l'alça i la coca de crema guanyant terreny

Les pastisseries i forns de Sabadell afronten la revetlla de Sant Joan amb una campanya lleugerament superior a la de l'any passat, a l’espera de tancar xifres. Els professionals del sector coincideixen a destacar una bona resposta dels clients, amb un increment dels encàrrecs i una demanda que manté viva la tradició, però que cada vegada deixa més espai a noves propostes. Una demanda que, segons apunten diversos pastissers, també s’ha vist afavorida pel calendari d’enguany, ja que el fet que Sant Joan hagi caigut en dimecres ha fet que molta gent optés per quedar-se a la ciutat i no marxar fora. Si bé la coca de fruita continua sent l'emblema de la festa, la de crema es consolida enguany com una de les grans protagonistes. També mantenen un paper destacat les coques de llardons i les versions farcides, que any rere any guanyen adeptes entre els consumidors.
A la pastisseria La Palma, Pepi Sanfeliu explica que la tradició continua tenint molt de pes entre els clients. "La gent molts cops pensa que la de fruita confitada és la coca de Sant Joan", assegura. Tot i això, admet que al seu establiment la més venuda és una altra. "En el nostre cas, el número 1 de vendes és la de crema i pinyons, després de guanyar el premi a la millor coca de crema i pinyons de Catalunya el 2024. Sanfeliu també destaca l'auge de les coques farcides. De crema cremada, amb nata fresca, les de trufa amb xocolata del 72% de cacau o farcides de crema crua, les coques guanyen adeptes. Entre les opcions més tradicionals, la de llardons continua tenint una clientela fidel. "Enguany hi ha hagut molt bona venda".
La mateixa tendència detecten a Valero. El director de botigues, Dídac Rodríguez, assegura que les vendes han anat lleugerament millor que l'any passat. En el seu cas, les preferències dels clients estan molt definides: "Les més venudes són la de brioix amb crema i la de full amb llardons.
Des de la pastisseria Centenari, Eva Fernàndez coincideix que la campanya ha funcionant molt bé. Fernàndez constata també l'ascens de la coca de crema i de noves combinacions: "La coca de crema està agafant cada vegada més força i també la nova coca de crema i fruita combinada". Entre les novetats de l'establiment hi ha les coques salades de brioix o la de lemon pie. La responsable del Centenari considera que els clients busquen cada vegada més varietat. "Ara està agafant força fer diferents propostes. Hi ha opcions on es combina la coca tradicional amb apostes més modernes, malgrat que les clàssiques continuen triomfant", explica.
Al Forn Sant Jaume, Salut Torrent destaca que les preferències dels clients es mantenen força estables. "Les coques que tenen sempre èxit total són la coca de full amb llardons i la de brioix amb crema. Aquestes són les top ten", afirma. Darrere seu continuen situant-se les de xocolata i fruita, mentre que altres opcions com el cabell d'àngel mantenen una demanda més moderada. "Potser una miqueta més que l'any passat", explica. Bona part de la producció es ven sota reserva, gràcies a una clientela molt fidel. Tot plegat permet encarar la recta final de la campanya amb satisfacció.
Una visió similar comparteixen al forn Carreras. Anna Carreras explica que el gruix de les vendes es concentra tradicionalment el mateix dia de Sant Joan, tot i que des de finals de la setmana passada ja han començat a sortir les primeres coques. Pel que fa a les preferències, Carreras destaca que la coca de fruita continua sent la més vinculada a la festivitat, però observa un canvi progressiu en els hàbits dels consumidors. "Cada cop més està passant per davant la coca de crema", explica. Les coques de llardons, tant les de full com les combinades amb crema, també mantenen unes bones xifres de venda.
Amb les últimes hores de feina encara per davant, el sector coincideix a assenyalar que la campanya està responent a les expectatives. La tradició continua marcant el ritme de Sant Joan, però la innovació i les noves propostes van guanyant espai en uns aparadors que, un any més, es preparen per viure una de les nits més importants del calendari.