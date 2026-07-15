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Aquest és el cartell de la Festa Major de Sabadell 2026, dissenyat per Abril Blanes

Cultura i oci

L'alumna de l'ESDI ha titulat l'obra 'Que esclati la festa'

  • Fragment del cartell de Festa Major, dissenyat per Abril Blanes -
Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 18:44
Actualitzat el 15 de juliol de 2026 a les 19:24

Abril Blanes, talent de l'ESDI, és l'autora del cartell de la Festa Major de Sabadell 2026, després d'haver guanyat el concurs convocat per TUS. L'obra porta per títol Que esclati la festa

El segon premi del concurs ha estat per a Ballant al ritme de les sardanes, de Laia Saiz, alumna de l’Escola Illa, i el tercer per a La tradició que ens uneix, d’Oriol Gómez, també de l’ESDI.

Per altra banda, un any més es tornaran a distribuir mocadors de Festa Major. Se’n repartiran uns 20.000, amb l’escut de Sabadell i també polseres identificatives per a infants, on es podrà anotar el nom i telèfon de referència per tal que, si algun infant es perd, sigui més fàcil localitzar-ne els familiars.

  • Cartell de Festa Major de Sabadell 2026, dissenyat per Abril Blanes
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