“Qui ha de posar els arbres al carrer?”

EL TEU DEFENSOR
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Una veïna del Centre ha traslladat a El teu defensor la seva preocupació per la “manca d’arbrat” al carrer Sant Pau després de la construcció d’uns nous edificis. Explica que les antigues finques disposaven d’una vorera d’aproximadament un metre d’amplada, però amb la nova promoció l’espai destinat als vianants s’ha eixamplat fins als tres metres. Malgrat aquest guany d’espai, lamenta que no s’hi hagi plantat “cap arbre”. “Quina tristor i quin mal al cor fa veure tant ciment i tan poc verd”, expressa. La veïna considera que els arbres contribueixen a fer més confortables els carrers, especialment durant els episodis de calor, i es pregunta qui és el responsable d’incorporar aquest tipus d’elements en les noves urbanitzacions.
“Qui ha de posar els arbres? El constructor o l’Ajuntament, que ha de vetllar pel benestar dels ciutadans?”, planteja. També demana conèixer què estableixen les ordenances municipals sobre aquesta qüestió i considera que, davant els efectes del canvi climàtic, caldria reforçar la presència de vegetació als carrers. En aquest sentit, reclama “una major sensibilitat per incrementar els espais verds en les actuacions urbanístiques que es duen a terme a la ciutat”.
"Incorpora la urbanització amb nou arbrat"
Segons fonts municipals, el projecte de construcció del nou edifici ja incorpora la urbanització de l’entorn amb nou arbrat i espais verds. En concret, al carrer de Zurbano “està prevista la plantació de cinc arbres, uns treballs que s’executaran quan arribi l’època més adequada per garantir-ne l’arrelament”, ja que durant els mesos d’estiu no es considera recomanable plantar-los. Els escocells, però, ja estan preparats. A més, “al carrer de Cervantes es crearà una petita plaça entre el nou edifici i l’Escola Miquel Martí i Pol, que comptarà amb quatre arbres, jardineres amb vegetació arbustiva i bancs”. Segons el consistori, aquest nou espai s’ha concebut com un punt de trobada per a les famílies del centre educatiu i el veïnat. Us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del telèfon 937 26 42 11.