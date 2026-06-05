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Sabadell

Denegada la petició de Santi Laiglesia d'allargar el termini per presentar l'escrit de defensa

El contrainforme d'ADN, però, es podrà presentar durant l'audiència preliminar

  • Santi Laiglesia, investigat per la mort d'Helena Jubany, l'any 2001, arriba als Jutjats de Sabadell acompanyat dels seus advocats per declarar 24 anys després del crim.
Publicat el 05 de juny de 2026 a les 09:16
Actualitzat el 05 de juny de 2026 a les 09:21

La jutgessa que instrueix el cas per la mort de la bibliotecària Helena Jubany ha denegat la petició del principal acusat, Santi Laiglesia, d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa. Els lletrats de l'investigat argumentaven que estan a l'espera d'un contra informe d'ADN per rebatre l'elaborat per la policia que assegura que hi havia restes biològiques de Laiglesia a la roba de Jubany, i demanaven un termini de vint dies. La magistrada no atén la petició però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar. Alhora, reprèn el termini de cinc dies que havia donat a Laiglesia perquè presenti l'escrit de defensa.

Per al contrainforme, que s'ha encarregat a un institut canari, la defensa de Laiglesia reclamava les dades, arxius i mostres que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. La jutgessa contesta que totes les dades sol·licitades són als informes pericials emesos durant la instrucció, per la qual cosa, no tindria sentit fer noves peticions. Per la seva banda, les acusacions ja van formular els seus escrits i consideren que Laiglesia "va participar activament" en l'assassinat. Segons aquest relat, l'acusat hauria drogat la víctima per deixar-la inconscient abans de matar-la. Fiscalia i acusació particular demanen 26 anys de presó i 600.000 euros d'indemnització als familiars.

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