ARA A PORTADA
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La visita de Lleó XIV mobilitza centenars de fidels sabadellencs, tot i les queixes: "Hauríem volgut més entrades" Jan Cañadell Puigmartí
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Tornen a entrar a l'escola Concòrdia de Sabadell: "Ens preocupa perquè per primer cop ha estat entre setmana" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Les piscines municipals d'estiu al Vallès, entre obres, pujades de preus i canvis en les dates d'obertura Marc Béjar Permanyer
Denegada la petició de Santi Laiglesia d'allargar el termini per presentar l'escrit de defensa
El contrainforme d'ADN, però, es podrà presentar durant l'audiència preliminar