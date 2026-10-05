MAPA INTERACTIU | Vius en una zona inundable?

Onades de calor, sequeres, incendis forestals i pluges torrencials i inundacions. Sabadell i Catalunya afronten cada vegada més episodis meteorològics extrems en un context d’emergència climàtica. La dana de València, que va deixar més de 240 morts, va demostrar el potencial destructiu de la natura, va reobrir el debat sobre la construcció en zones inundables. Al Vallès molts veïns recorden o han sentit a parlar de la riuada del 1962 i dels seus efectes devastadors. Sabadell és avui una ciutat segura? Hi ha edificis que corrin risc? Ho posem sobre el mapa.
Què entenem per una zona inundable?
Una zona inundable és aquella que es pot negar d’aigua quan es produeix un gran episodi de pluges o altres fenòmens meteorològics extrems. Acostumen a estar prop de rius, torrents o el mar, però també hi ha altres característiques del terreny o de tota una zona que entren en joc: l’orografia del municipi, la forma dels carrers, l’estat del clavegueram, entre d’altres.
Com puc saber si visc en una zona de risc d’inundacions?
El Diari ha elaborat un mapa interactiu amb les zones de perillositat hidrològica del país a partir de la informació aportada per Protecció Civil de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Com llegir el mapa: hi ha zones més o menys perilloses?
En el mapa es poden veure tres categories de risc d’inundació: freqüent, ocasional i excepcional, que es mostren en lila, vermell i groc. La perillositat depèn de si el període de retorn és a 10 anys, 100 anys i 500 anys, respectivament. El període de retorn és el temps que passa de mitjana entre una inundació i la següent, però en cap cas vol dir que hagi de ser així. Perquè s’entengui: si s’inunda una zona amb un període de retorn a 100 anys l’any 2024, és altament probable que torni a passar l’any 2124, però també podria passar l’endemà, al cap d’un mes o al cap d’un any.
Per sota de les zones inundables, existeixen aquelles que són potencialment inundables. “Acostumen a ser antigues llacunes o planes” que pel seu relleu poden quedar negades d’aigua si plou molt, expliquen des de Protecció Civil.
Quantes persones viuen en zona inundable a Sabadell?
A Sabadell hi ha un total de zero persones que visquin en una zona inundable, segons confirmen des de Protecció Civil al Diari. L’estimació té en compte les persones empadronades en el registre de població municipal de l’any 2021. És a dir, allà on no hi ha ningú empadronat, com en un polígon industrial o en un equipament municipal, no s’hi identificarà cap persona.
Quines zones corren perill a la ciutat?
Hi ha tres indústries a la vora del riu Ripoll que estan construïdes en zones inundables, amb períodes de retorn de 100 i 500 anys. Al barri del Poblenou, l’entorn a la vora la riera de Santiga, que acostuma a estar seca, és també un espai inundable. Destaca el camp de futbol del barri, així com indústries i construccions per a l’agricultura de l’altra banda de la carretera de Granollers (C-155).
A banda, també hi ha zones potencialment inundables no vinculades a rius i torrents, com l’entorn de la Torre d'en Feu i el riu Sec a l’altura del futur Portal Sud, segons indica el mapa de Protecció Civil.
La dana de València va ser tan excepcional que va trencar totes les expectatives i previsions, amb una probabilitat cada 1.000 anys, segons els experts. L’estació de mesurament situada al barranc del Poio, que es va desbordar per les fortes pluges, va marcar 2.282 metres cúbics per segon (m3/s) en el seu últim registre abans de ser destruïda per l’avinguda. El torrent va acumular més aigua que el riu Ripoll a la riuada del 1962 (2.000 m3/s) i unes cinc vegades el cabal del riu Ebre.
El mapa de risc de Sabadell, a revisió després de la DANA
L’Ajuntament de Sabadell revisarà el seu pla de protecció davant de possibles inundacions després de la tragèdia viscuda al País Valencià. Arran d’aquest episodi de pluges excepcional, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va anunciar que actualitzarà els mapes de risc de les zones inundables i delimitarà les àrees més vulnerables.
Sabadell compta amb un Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), en què es recullen les probabilitats d’inundació i altres riscos i com reaccionar davant de les emergències.
Quan l’ACA hagi fet les actualitzacions del risc d’inundacions, l’Ajuntament adaptarà el pla, segons explica el segon tinent d’alcaldessa i regidor de Seguretat, Adrián Hernández. “Farem una anàlisi acurada per millorar les actuacions previstes en cas d’inundacions i augmentar el nivell de protecció en cas de necessitat”, exposa el segons màxim responsable de la resposta d’emergències, després de l’alcaldessa.
Així mateix, Hernández avança que s’elaborarà un llistat amb el material necessari que s’ha de tenir emmagatzemat en cas d’una forta avinguda d’aigua.