FOTOS | Temor per la crescuda de rius i rieres al Vallès Occidental

Un dels principals temors davant d'episodis climatològics com el dels últims dies és la crescuda sobtada de rius i rieres. Durant aquest setembre, els xàfecs han colpejat localitats com Sant Cugat, Ripollet o Cerdanyola, deixant imatges de cabals a punt de desbordar. Dilluns, l’Ajuntament de Montcada i Reixac ha declarat la situació d’emergència al municipi a conseqüència dels aiguats i les pluges torrencials registrats. Des del consistori detallen que la declaració es mantindrà mentre persisteixin les condicions de perill i sigui necessari recuperar els serveis bàsics. La confluència del Ripoll i el Besòs col·loquen la ciutat en el punt de mira.
L’Ajuntament ha activat el Pla d’Actuació Municipal per inundacions en fase d’emergència i ha constituït el Comitè de Coordinació Local d’Emergències per coordinar la resposta davant la situació provocada pels aiguats. Així, s'han mobilitzat els recursos municipals disponibles per atendre les necessitats derivades del temporal. El decret també permet tramitar d’emergència les actuacions estrictament necessàries per reduir els efectes de la catàstrofe, reparar infraestructures indispensables i garantir la seguretat pública. Entre les mesures provisionals hi ha la restricció de l’accés i la circulació a les zones afectades i la suspensió de les activitats municipals a l’aire lliure mentre es mantingui el perill meteorològic. El decret també preveu, en les situacions de risc establertes, actuacions de desallotjament preventiu i d’avís a la població.
En paral·lel, s'ha disposat l’obertura del pavelló Miquel Poblet per acollir les persones de les zones afectades que ho necessitin, especialment les procedents del Pla del Besòs. El consistori demana la màxima col·laboració ciutadana i que se segueixin en tot moment les indicacions i recomanacions de seguretat. Diumenge, Protecció Civil va enviar un ES-Alert als mòbils de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona pel risc de desbordament del riu Besòs. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va alertar del cabal molt alt del riu a Santa Coloma de Gramenet amb prop de 900 metres cúbics per segon, amb un pic màxim de 937 a les 07.00 hores del matí de diumenge. A la tarda, va confirmar que la situació de risc hidrològic es normalitzava, malgrat que els cabals es mantindran en valors per sobre dels ordinaris en els pròxims dies.
Fotos de Juanma Peláez