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Suspesa la cursa Montescatano per les restriccions per la pesta porcina africana

Montcada i Reixac

La Joventut Atlètica Montcada (JAM) ha anunciat que cancel·la l’edició del 2026 de la prova

  • La cursa de muntanya Montescatano en una edició anterior -
Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 09:44

La Joventut Atlètica Montcada (JAM) ha anunciat que cancel·la l’edició del 2026 de la cursa de muntanya Montescatano que organitza des de l’any 2013, amb el suport de l’Ajuntament, a la serralada de Marina. L’entitat ha pres aquesta decisió a causa de les restriccions derivades del brot de pesta porcina africana, que afecten l’accés i la realització d’activitats al medi natural i que impossibiliten la celebració de la prova esportiva. L’edició d’enguany hauria estat la dotzena de la Montescatano, una cursa que tradicionalment es feia a l’abril i que l’any passat es va disputar, per primera vegada, durant la tardor. Les edicions dels anys 2020 i 2021 també es van haver de suspendre a causa de la pandèmia de la covid.

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