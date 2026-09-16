Unes rebaixes d'estiu tocades per la calor a Sabadell: "Els carrers estaven buits fins les set de la tarda"

Les rebaixes d’estiu han deixat bones sensacions entre els comerciants de Sabadell, tot i que el tram final de la campanya ha perdut velocitat. La calor intensa de l’agost –amb temperatures que han arribat a fregar els 40ºC a la ciutat– ha fet que molts clients retardessin les sortides i les compres, i alguns establiments admeten que les vendes no han arribat a les expectatives inicials. Des de Sabadell Comerç Centre, el balanç és positiu. El seu gerent, Jordi Obradors, explica que el retorn que han rebut dels establiments és el d’una “bona temporada”, tant pel que fa a les rebaixes com a la campanya d’estiu en general. La calor, assenyala, “ha ajudat, indubtablement” per a donar sortida a la roba d'estiu, però també ha penalitzat les hores centrals del dia. “Ha estat un estiu molt calorós”, apunta. Un estiu calorós on no tothom ha escapat de la ciutat: a l’agost, la ciutat ja no es queda buida. “Hi ha qui avança o endarrereix les vacances, així que durant tot el mes hi ha degoteig constant de clientela", exposa una dependenta d'una cadena de roba de la Rambla.
Això no ha estat així a tot arreu. Núria Oristrell, de Kipling Reset, considera que la calor extrema ha acabat passant factura a les botigues. La campanya, explica, “va començar forta però ha acabat una mica fluixa”, sobretot perquè durant les tardes més caloroses el moviment al carrer era molt reduït. “Abans de les set no hi havia una ànima”, relata. En el seu cas, les vendes no han arribat a cobrir les expectatives.
Al nord de Sabadell també fan una lectura favorable de la campanya. El president de Ca n'Oriac Comerç, Miguel Tello, assegura que les rebaixes han anat pràcticament al mateix nivell que l’any passat. El canvi, però, s’ha notat en els horaris. Amb les temperatures elevades, la gent sortia més tard al carrer: “A partir de dos quarts de set és quan semblava que la gent s’animava una mica a sortir”. Durant bona part del dia, explica, els carrers –i, per tant, els comerços– quedaven molt més buits del que és habitual.
A les botigues Marifé, el creixement de les vendes al juliol i agost ha estat d'un 3% respecte a l'any anterior. Ara bé, la tendència ha canviat a finals d'agost i inicis de setembre:“El final d’estiu està sent molt fluix”, assegura el responsable del negoci, José María Ximeno. També assenyala que la Festa Major acostuma a afectar les vendes a Ca n'Oriac durant els dies de celebració, quan l’activitat comercial cau de manera notable. A la Lencería Nieves, en canvi, consideren que enguany les rebaixes han estat una mica per sota de les de l’any passat. “Hem anat fent, però ha estat més fluix”, explica Nieves Peiró, que, tot i això, recorda que les rebaixes continuen sent un revulsiu per al comerç: “Sempre sí o sí es ven una mica més”. Ara, amb la baixada de les temperatures, ja comencen a notar moviment en els productes de la nova temporada. “La setmana passada ja es van vendre una mica els pijames d’entretemps i d’hivern”, explica. Els comerciants de moda i complements entrevistats pel Diari coincideixen que “les rebaixes sempre funcionen", però reconeixen de forma unànime que "ja no són la gran bogeria que eren fa dècades”.
Amb l’estiu ja encarant el final, els comerciants deixen enrere unes rebaixes que, malgrat les diferències entre establiments, han mantingut un to generalment positiu. La calor ha estat, però, un dels elements que més ha condicionat el ritme de les compres, especialment durant l’agost, quan sortir a comprar va quedar en un segon pla davant les altes temperatures.