La plaça de Mossèn Geis, gairebé a punt

La
plaça de Mossèn Geis podria quedar oberta “en les properes setmanes”, tal com apunten fonts municipals. Superat un any i mig d’obres –amb aturades entremig–, la plaça torna a ser una plaça amb els seus corresponents bancs, arbres, jardineres, jocs infantils, etc., instal·lats. Des de l’Ajuntament apunten que queda poc perquè es pugui obrir, i això passarà quan s’hagin completat els darrers treballs pendents: la instal·lació d’un umbracle a la zona de jocs infantils, treballs de pintura a les parets laterals de la plaça, acabats finals en la vegetació i mobiliari. El pressupost de l’obra és d’uns 468.600 euros.
Nova pèrgola a la plaça de Mossèn Geis
Juanma Peláez
En els darrers cinc mesos, les obres han avançat de manera notable perquè el passat mes d’abril encara no hi havia ni jocs infantils, ni jardineres ni arbres i també faltava bona part del mobiliari urbà. Sí que s’havien fet qüestions d’obra civil com el paviment i els desaigües. Fonts municipals van apuntar que hi havia hagut un retard amb l’arribada de material que va endarrerir les obres. Tanmateix, fonts veïnals denuncien que a hores d’ara no s’han solucionat tots els problemes que hi havia de filtracions a l’aparcament soterrani, que és de Vimusa, i en el qual asseguren que va tornar a entrar aigua amb les pluges de dimecres 9 de setembre (
24,8 litres per metre quadrat segons el Meteocat). L’any passat les obres de la plaça ja es van aturar temporalment per modificar el projecte un cop es van detectar filtracions d’aigua a l’aparcament soterrani. Un projecte que ve de lluny
El projecte de reforma de la plaça de Mossèn Geis, concorreguda en estar situada a prop d’habitatges i centres educatius, es va aprovar a la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2021. L’adjudicació va trigar a arribar, perquè es va haver de fer dos cops, i els treballs obres no van començar fins a l’octubre de 2024.
L’actuació consisteix en la
renovació del paviment; instal·lació de nous jocs infantils per a diferents edats; nou mobiliari urbà, més arbres i plantes arbustives i retirada o substitució de les pèrgoles dels laterals de la plaça. Un dels canvis que crida més l’atenció en aquesta plaça és que s’ha eliminat la pèrgola més pròxima al carrer del Pare Sallarès, alhora que s’ha refet l’accés de vianants a l’aparcament, i s’ha renovat la pèrgola de la banda del carrer de l’Escola Pia.