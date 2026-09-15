Junts desapareix de Sabadell: els seus regidors passen a ser no adscrits

L’Ajuntament de Sabadell no tindrà representants de Junts en el que queda de mandat. Els fins ara regidors de la formació, Lluís Matas i Katia Botta, passaran a ser no adscrits, després que la justícia hagi tombat les mesures cautelars que sostenien el grup municipal i els hagi expulsat del partit, segons avancen fonts municipals al Diari.
Matas defensa quedar-se al ple sense una marca política. "Qui ha canviat és Junts, no nosaltres. Tant la Katia com jo volem culminar l’obra política que hem impulsat des de dins i fora del Govern. Hem estat i som el Sabadell del sí, els del Centre de Cultura, els del grau d'infermeria a l’Artèxtil i les empreses al Ripoll", exposa el regidor.
La crisi interna de Junts es remunta a finals de 2025. Una nova executiva local, liderada per Francesc Baró, no veia amb bons ulls la coalició amb el PSC i va organitzar una consulta interna per forçar la sortida del govern municipal, en contra de la voluntat de Matas i Botta. El resultat va ser ajustat —31 vots a favor i 26 en contra—, però va suposar la sortida immediata de l’executiu.
L’animadversió va anar a més i, després d’una llarga llista de diferències polítiques i personals, Junts va decidir expulsar-los el març passat. Matas i Botta es van oposar a la mesura disciplinària i van presentar un recurs davant dels jutjats de Sabadell. La jutgessa va decretar unes mesures cautelars que han demorat l’expulsió efectiva del partit fins ara.
Els regidors no comparteixen la decisió, però afirmen sentir-se "alliberats" de la "soga d’un partit que fa temps que no reconeixem ni ens representa". Defensen que continuaran "amb la mà estesa" al Govern de Sabadell per "acabar" amb la "transformació de la ciutat prevista per a aquest mandat". Matas i Botta mantenen una altra causa contra el partit per una suposada vulneració del seu dret a la participació política.
Junts tanca files amb Gent de Sabadell
Mentrestant, Junts sembla haver passat pàgina i se situa ja en el 2027. Es presentarà amb la coalició Acció per Sabadell impulsada per l’ex d’ERC Gabriel Fernàndez, que integra el partit i altres grups i entitats independentistes minoritaris (Gent de Sabadell, MES-Moviment d’Esquerres, Identitat sabadellenca). L'exregidor republicà defensa que l'alternativa "no va de noms, va projecte", mentre que Matas creu que evidencia la deriva d'un partit que s'ha entregat a "a la política d'extrema esquerra".