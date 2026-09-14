Els metges faran vaga amb data d'inici, però no de final: "Estem en semiesclavatge"

Els metges han posat data a la vaga indefinida que havien anunciat per a la tardor. Les organitzacions sindicals mèdiques de l’Estat han acordat començar les aturades el 28 d’octubre, una mobilització que Metges de Catalunya convocarà a Catalunya amb el mateix calendari. La protesta rebutja el projecte de reforma de l’Estatut Marc del personal dels serveis de salut aprovat pel Consell de Ministres i reclama unes condicions laborals específiques per al personal mèdic i facultatiu.
El secretari general de MC, Xavier Lleonart, avisa que la mobilització "té data d’inici, però no de final" i que afectarà "tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials" fins que l’Administració s’assegui a negociar les reivindicacions del col·lectiu.
"Condicions que no són tolerables"
Lleonart, en declaracions al Diari de Sabadell, situa l’origen del conflicte en una situació que s’arrossega "des de fa més de vint anys" i que ha portat a un "semiesclavatge de la professió mèdica i facultativa". El dirigent sindical denuncia una pressió assistencial creixent tant als hospitals com a l’atenció primària. "Ens agenden visites, a vegades cinc a la vegada; o una visita cada minut durant deu minuts", explica. Apunta que aquestes dinàmiques són "absolutament incompatibles amb una atenció de qualitat".
A les càrregues assistencials, hi suma les condicions de jornada. Segons Lleonart, els metges són "l’únic col·lectiu al qual es pot obligar a arribar fins a 48 hores setmanals, davant les 37,5 hores de la resta de professionals sanitaris, i a fer jornades de fins a 24 hores en un sol dia". El sindicat considera que aquesta situació també acaba afectant els pacients.
Va començar amb la campanya de les hores extres
La vaga arriba després de la campanya Ni un minut més, impulsada per Metges de Catalunya contra la dependència de les hores extraordinàries. Lleonart defensa que el sistema sanitari no pot sostenir fins al 30% de l’activitat quirúrgica programada sobre la base de la voluntarietat i de l’esforç addicional dels professionals. En els darrers mesos, la reivindicació dels facultatius per deixar de fer hores extres s'ha notat al Taulí i també a l'atenció primària, amb algunes proves no urgents que han quedat a l'espera o amb uns temps d'espera més elevats. El dirigent sindical sosté que l’Administració no està dimensionant adequadament els recursos necessaris per garantir l’atenció a la ciutadania amb els metges disponibles actualment a la sanitat pública i apunta que "sense les hores extres, el sistema cau".