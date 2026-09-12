Prendre el vermut a l’Eix Macià: el ressorgiment d’una zona icònica de Sabadell

L'Eix Macià, valgui l'expressió, és un dels principals eixos econòmics de la ciutat. Una zona que sempre es troba en moments de transformació i canvi. Des del 2025, el Llac Center s'està reconvertint en un dels espais d'oci més valorats de la ciutat. Sobretot pel públic més jove gràcies a la popular sala de bitlles, i altres establiments com la cafeteria Bon Profit, la cadena de menjar ràpid Popeye's o el supermercat Mercadona.
El passat juliol va recuperar-se un dels antics mòduls de restauració amb l'aparició del Gallinero (restaurant del grup Gonvil, responsable del conegut Canalla del Centre) a l'avinguda de Francesc Macià i d'altres terrasses, per exemple l'establiment Sota Cobert, que exerceixen com a imant pels clients. Actualment, també es troba en obres el nou pàrquing de l'Eix, que es calcula que començarà a funcionar a finals de gener. L’actuació, amb una inversió d’1,7 milions d’euros, preveu 220 places per a cotxes, 20 per a motos i més de 140 arbres. Des del Diari, hem decidit acompanyar durant l'hora del vermut a diversos sabadellencs i sabadellenques que han gaudit del ressorgiment d'aquesta icònica àrea.
Andra Covaci i Judith Tena han aprofitat el matí de dissabte per anar al gimnàs (una altra de les instal·lacions que generen un gran flux de persones a l'Eix) i, més tard, gaudir d'una estoneta "estudiant a una de les terrasses" acompanyant-ho amb una copeta de vi.
Covaci també ha treballat en el sector de la restauració i celebra que s'hagin recuperat bars i restaurants: "Em sembla una molt bona idea que s'estigui revitalitzant l'Eix Macià". Tena destaca també l'aparició del Mercadona: "És molt útil". Totes dues esperen amb ganes la reobertura del Paddock.
Per la seva banda, en Joan Martra i la Noemi Camí estan gaudint d'una cervesa a la terrassa del Bon Profit. Camí explica: "Som de la Rambla i no acostumem a freqüentar l'Eix Macià, gairebé ho tenim a vint minuts caminant". "Espais com aquests són fonamentals per l'oci", comenta Martra. La parella incideix que el Parc de Catalunya és un factor clau que realment vertebra la ciutat i la zona. "És la principal atracció, tothom vol un espai verd així a prop de casa", remarca Martra.
Finalment, la Josefina Yagues i en Manuel Yagues s'han apropat a l'Eix Macià per primer cop després de tornar de vacances i valoren positivament la transformació que està vivint la zona. Tots dos recorden que antigament aquest espai havia tingut molta més activitat i esperen que aquesta revitalització permeti recuperar-ne l'ambient. "Només pel fet de passejar i veure com està ara ja val la pena. S'està recuperant una zona que semblava que s'havia perdut, que estava pràcticament morta", conclouen.