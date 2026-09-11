ARA A PORTADA

FOTOS | Una seixantena d'ofrenes florals al parc de Catalunya per la Diada

Sabadell

Entitats, associacions, col·lectius i partits polítics de Sabadell han fet la tradicional ofrena

  • Diada nacional de Catalunya 2026 -
Publicat el 11 de setembre de 2026 a les 16:30
Actualitzat el 11 de setembre de 2026 a les 17:48

El parc de Catalunya ha acollit un any més la tradicional ofrena floral de la Diada nacional de Catalunya a Sabadell. Al voltant de 60 entitats, partits polítics, associacions i col·lectius de la ciutat han participat en l’acte, que ha reunit representants del teixit social i polític sabadellenc.

A continuació, totes les imatges de l’ofrena floral de la Diada a Sabadell.

  • Portaveus de diferents grups municipals, amb l'alcaldessa Marta Farrés, al centre, en l'ofrena

 

  • La delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, en l'ofrena

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026

 

  • Diada nacional de Catalunya 2026
Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades