Sant Julià es planta davant dels plàtans: "Aquests arbres provoquen al·lèrgies"

Uns cartells pengen d’alguns arbres dels carrers de Sant Julià. També a les portes d’algunes comunitats de veïns. El missatge fa temps que fa eco al barri: els residents volen que els plàtans d’ombra del barri deixin pas, progressivament, a un altre tipus d’arbrat. Fa anys que ho reclamen, han fet instàncies, han demanat reunions i, ara, tornen a posar la qüestió sobre la taula. Residents dels carrers Armand Obiols, Francesc Trabal i Mercè Rodoreda reclamen una renovació progressiva dels arbres del barri. Asseguren que les arrels aixequen les voreres, provoquen problemes a les canonades i que el pol·len i la caiguda de fulles i fruits generen molèsties.
Els veïns no reclamen talar tots els arbres de cop. La seva proposta passa per anar-los substituint gradualment per espècies més adequades per a l’espai urbà i amb menys potencial al·lergogen. “No volem que es faci de cop”, expliquen. La idea seria anar renovant l’arbrat a poc a poc, aprofitant els exemplars que moren o que s’han de retirar i evitant que el barri acabi perdent massa arbres de manera sobtada. Els veïns entrevistats consideren que els plàtans actuals “no són adequats” per a unes voreres que, en alguns punts, tenen uns tres metres d’amplada. Les seves arrels acaben guanyant terreny sota el paviment i, amb els anys, han provocat aixecaments i desperfectes. “Són més els problemes que comporten que els beneficis”, consideren veïns de la zona.
La petició no és nova. Els veïns asseguren que han presentat escrits i instàncies a l’Ajuntament i que també han mantingut reunions per traslladar la problemàtica. Ara esperen una nova trobada amb els responsables municipals. La reunió arriba amb una petició concreta sobre la taula: començar a planificar la substitució progressiva dels plataners del barri.
Un de cada quatre, plàtans
Fonts municipals asseguren que l’Ajuntament de Sabadell, per la seva banda, fa temps que treballa per diversificar l’arbrat viari i reduir progressivament el pes dels plàtans. Actualment, n’hi ha 6.679 a la ciutat, que representen aproximadament el 23% de l’arbrat viari, davant del 27% que suposaven l’any 2019. El consistori també apunta que “ja no es planten nous plataners, excepte en espais concrets amb valor històric, com la Rambla o l’avinguda de Barberà”. En les noves plantacions, explica, es prioritzen espècies més adaptades al clima, resistents i amb menys potencial al·lergogen.
Pel que fa als arbres de Sant Julià, les mateixes fonts assenyalen que “reben les tasques de poda de manteniment habituals, especialment per retirar branques seques, separar-les de façanes o senyals i garantir el pas”. També afirmen que “els escocells que queden buits després de retirar un arbre es van reposant progressivament, en funció de la planificació de cada zona i de la disponibilitat d’exemplars adequats”.
El patrimoni arbori de Sabadell és força divers, amb 74 espècies presents a l’arbrat viari i 152 als espais verds. Malgrat aquesta aposta per diversificar l’arbrat, el plàtan continua sent l’espècie predominant als carrers de la ciutat. El segueixen el lledoner i l’om, amb un 5,48% cadascun, el tell (5,25%) i l’acàcia (5,21%). Als espais verds, en canvi, la distribució és més variada. El pi blanc és l’espècie més present (11,6%), seguit de l’alzina (8,3%), el plàtan (7,8%), el pi pinyer (6,1%) i l’acàcia (4,3%), segons les dades municipals. Són arbres que es poden trobar en grans zones verdes de la ciutat, com el Parc de Catalunya, el Parc del Nord, el Parc Central o Can Gambús.