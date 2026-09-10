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Un popular festival d'hamburgueses aterra a Sabadell amb quatre dies dedicats a les hamburgueses gourmet

Sabadell

La cita convertirà la Fira Sabadell en un punt de trobada per als amants de les hamburgueses, amb receptes allunyades de les propostes més tradicionals i plats d'autor

Publicat el 10 de setembre de 2026 a les 11:11
Actualitzat el 10 de setembre de 2026 a les 11:32

Els amants de les hamburgueses tenen una cita a Sabadell aquest setembre. The Burger Top, un festival itinerant dedicat a les hamburgueses gourmet, farà parada a la ciutat del 17 al 20 de setembre amb una proposta gastronòmica que reunirà food trucks procedents de diferents punts de l'Estat. La cita convertirà la Fira Sabadell en un punt de trobada per als amants de les hamburgueses, amb receptes allunyades de les propostes més tradicionals i plats d'autor. Els visitants hi podran trobar hamburgueses de diferents estils, amb combinacions i ingredients pensats per oferir opcions més innovadores i saciar també els paladars més tradicionals.

El festival també comptarà amb música i ambientació durant els quatre dies, amb una proposta pensada per combinar gastronomia i oci. La cita s’instal·larà a Sabadell durant quatre dies, del dimecres 17 al dissabte 20 de setembre, en una nova parada d’aquest festival gastronòmic itinerant.

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