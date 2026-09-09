La Generalitat es desdiu i aixeca les restriccions de mobilitat i sanitàries pel temporal

El Govern català ha anunciat l’aixecament abans del previst de la restricció de mobilitat i la suspensió d’activitats sanitàries no urgents a les cinc comarques que estaven en màxima alerta. A més del Vallès Occidental, la decisió afectava l’Alt i Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. D'aquesta manera, la Generalitat fa marxa enrere respecte a les mesures anunciades dimarts a la tarda, que s'havien d'allargar fins a les cinc de la tarda. Amb tot, Protecció Civil ha argumentat que la resta de restriccions no s’aixequen perquè no hi ha temps material per poder-les organitzar abans de les 17 hores, que és quan acabava la resolució aprovada dimarts. És el cas, per exemple de la suspensió de l’activitat educativa i universitària, que es manté vigent. Així, les escoles, per exemple, continuaran sense servei.
Protecció Civil ha enviat una alerta confirmat el canvi de criteri pocs minuts abans de les 13 hores. El temporal ha tingut menys impacte del previst durant aquest dimecres. Tot i això, l'avís demana mantenir la precaució davant de qualsevol moviment. En el cas de Sabadell, les mesures municipals també s'ajusten al nou marc fixat per l'executiu català. La particularitat és que la zona blava no estarà operativa en tot el dia. En qualsevol cas, els espais municipals que es mantenen oberts per atendre tràmits inajornables són: la comissaria de la Policia Municipal, a Can Marcet; el Servei d'Atenció Ciutadana del carrer de la Indústria; el SUES (Servei d’Urgències i Emergències Socials), situat a la plaça del Gas, està obert per atendre urgències socials. El Telèfon Únic d’Acció Social (93 745 33 30) està operatiu per atendre al ciutadà; el SIAD, el Mercat Central i el Mercat de la Creu Alta.
Poques incidències a Catalunya
Els Bombers de la Generalitat han atès al voltant d'una quarantena d'avisos des de les sis del matí d'aquest dimecres relacionats amb l'episodi de pluges. Pel que fa al telèfon d'emergències 112, ha rebut 214 trucades per 197 incidents fins al migdia, moltes d'elles per demanar informació. Les comarques que n'han registrat més han estat el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès. Per municipis, destaca Barcelona. No hi ha cap incidència greu en forma de danys personals.