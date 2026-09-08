FOTOS | Prop de 30.000 estudiants de Sabadell tornen a l'aula

El curs escolar 2026-2027 arrenca a Sabadell amb 29.750 infants i adolescents escolaritzats des de les escoles bressol fins a 4t d’ESO, 468 menys que el curs passat. La xifra confirma la tendència de descens de l’alumnat que es manté els darrers anys a la ciutat, especialment en les etapes obligatòries. La d'aquest dimarts, ha estat una jornada especialment atípica marcada per una vaga educativa.
A les escoles bressol públiques hi ha inicialment 1.211 infants matriculats –amb unes 300 famílies sense plaça–, una xifra que encara pot variar perquè el procés de matrícula no està completament tancat. Pel que fa al segon cicle d’educació infantil, 5.343 alumnes cursaran I3, I4 i I5, 77 més que el curs anterior. Tot i aquest repunt en aquesta etapa, la perspectiva dels darrers cinc anys continua marcada per una reducció de l’alumnat.
A infantil i primària, el curs concentra bona part de l’alumnat de la ciutat, amb 12.883 alumnes a primària. El descens demogràfic es deixa notar especialment en aquestes edats: són 400 alumnes menys que el curs passat. En cinc anys s’ha reduit en un 6,8 % l’alumnat a primària. I A l’ESO, aquest curs hi haurà 10.313 alumnes, 129 menys que el curs anterior. Com una altra de les novetats del curs a tenir en compte: enguany, La Vall passa a ser centre privat i l'Institut Ribot i Serra ja no ofereix l’etapa d’ESO.
Com queden els ensenyaments postobligatoris?
Segons les dades municipals, al voltant de 9.000 alumnes cursaran aquest curs estudis postobligatoris a Sabadell, entre les diferents opcions formatives. Un total de 3.162 alumnes estan matriculats a batxillerat, 149 alumnes menys que el curs passat, comencen batxillerat en algun dels 18 centres que l'ofereixen de Sabadell.
Per la seva banda, la Formació Professional continua guanyant interès dins del mapa educatiu sabadellenc. El curs 2026-27 hi haurà 5.556 alumnes matriculats en algun cicle formatiu: 28 en grau bàsic, 3.296 en grau mitjà i 2.232 en grau superior.