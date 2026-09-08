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Troben un home ferit en un cotxe a Sabadell després d'un tiroteig a Gavà

Sabadell

Els Mossos investiguen el cas després de trobar la víctima abandonada en un vehicle a Ca n'Oriac

  • El 112, visible en un cotxe dels Mossos
Publicat el 08 de setembre de 2026 a les 10:13

Els Mossos d'Esquadra investiguen un altre tiroteig a Catalunya que va tenir lloc dilluns a la tarda en una urbanització de Gavà, al Baix Llobregat. El succés, però, ha esquitxat Sabadell: l'home ha estat trobat en les últimes hores en un vehicle a la ciutat. Segons ha avançat 'elcaso.cat' i han confirmat fonts de la policia catalana al Diari, cap a les 7 de la tarda la policia catalana va rebre l'avís d'uns trets a la urbanització de Ca n'Espinós. Segons les primeres informacions un motorista va ser tirotejat des d'un vehicle i els atacants el van carregar, ferit, en un vehicle, i el van abandonar poc després a la zona de Ca n'Oriac de Sabadell.

Quan la policia va arribar al lloc del tiroteig va trobar la motocicleta a terra i restes de sang. Quan feien les gestions per identificar el propietari de la moto, van rebre l'avís que aquest havia estat abandonat ferit a Sabadell. La víctima va ser traslladada a l'hospital, on no es tem per la seva vida. La investigació està oberta i no hi ha persones detingudes.

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