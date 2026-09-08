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Ja es pot sol·licitar la llicència per instal·lar parades per vendre castanyes a Sabadell: com ho puc fer?

Sabadell

La documentació per fer els tràmits es pot enviar fins al dia 1 d'octubre, inclòs

  • Una paradeta de castanyes a Sabadell -
Publicat el 08 de setembre de 2026 a les 10:46
Actualitzat el 08 de setembre de 2026 a les 10:47

L'Ajuntament de Sabadell ha obert les inscripcions per a la instal·lació de parades no permanents a la via pública destinades a vendre castanyes i altres productes, en el marc de la festivitat de la Castanyada d'aquest 2026. El poden demanar entitats i associacions inscrites en el registre corresponent (esplais, teatres, fundacions...) o centres escolars, AFAS i centres d'estudi. El període de presentació de sol·licituds és el comprès entre el dia 2 de setembre i l'1 d'octubre de 2026, ambdós inclosos. Així, totes aquelles entitats que poden fer-ho, tenen gairebé dos mesos per tramitar la petició.

Segons apunten des del consistori, com a màxim es podran presentar dues sol·licituds en nom de la mateixa entitat i per cadascuna, una instància. A part, deixen molt clar que "les sol·licituds incompletes, fora de termini o que superin el màxim de sol·licituds permeses per a una mateixa entitat no seran acceptades". Les llicències atorgades tindran una vigència temporal d'una setmana: des del 24 d'octubre fins a l'1 de novembre. També assenyalen la prohibició d'instal·lar la parada en cinc punts del Centre: plaça de Sant Roc, Racó del Campanar, plaça del Doctor Robert, passeig de la Plaça Major i el passeig de Manresa. L'horari de venda permès al públic serà entre les 9 h i les 21 h dels dies autoritzats. Podeu consultar tots els detalls de la sol·licitud a través d'aquest enllaç

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