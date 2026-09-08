Un refresc i un 'hot dog' al parc de les Aigües

Anar a prendre un refresc en una de les zones més altes de Sabadell amb vistes a la ciutat és possible. El parc de les Aigües compta des del mes de juny amb un petit bar que té terrassa per oferir un refrigeri als seus visitants. Està situat al costat de l’àrea de jocs d’aigua i s’hi pot arribar des de qualsevol accés al parc, si bé els més directes són les escales de la banda dels carrers de Plini el Vell i Adriana. L’espai és propietat de l’Ajuntament, la gestió del bar va sortir a concurs i per primer cop l’ha guanyat i el regenta una família de Can Rull, que a l’estiu obre de dilluns a diumenge de 10 a 20 h; fins al 27 de setembre. En l’horari d’hivern preveuen obrir els caps de setmana.
Giuliano Aurora, un dels membres de la família que hi treballa, explica que l’arrencada “està anant bastant bé. L’agost ha sigut una mica fluix, però juny i juliol bastant bé. A la gent li agrada el lloc, hi estan bé”, apunta sobre els clients que han anat tenint. Aquests dies en què encara fa calor la demanda és clara: “coses fresques, ja siguin begudes o gelats, que fem artesanalment” al local que tenen a Can Llong, La Ronda burgers. El lloc és idoni per anar-hi amb família i infants, tenint els jocs d’aigua allà mateix. És el que feien dijous passat l’Anais i l’Estefania, amb els seus fills. Des de la terrassa, explicaven que el bar “està bé; ens agrada la tranquil·litat que hi ha i que el lloc és molt obert”. Si haguessin de posar-hi un però, demanarien alguna cosa més de menjar, com unes patates braves. De moment, al bar serveixen les begudes, patates xips, alguns productes com patates xips i hot dogs, a partir de tres euros amb l’opció d’escollir complements com el formatge o la ceba per cinquanta cèntims extres.
Part de l’encant del parc de les Aigües són les vistes que ofereix. Des del bar, al costat del dipòsit de Can Llong d’Aigües Sabadell, es pot veure la ciutat. Encara més espectacular és la vista des del mirador que hi ha al parc, una panoràmica de 360º i que permet contemplar Sabadell, la Mola, el Puig de la Creu i el Montseny, per exemple.