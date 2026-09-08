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VÍDEO | Docents tallen la Gran Via en la vaga educativa del primer dia d'escola

Sabadell

Uns 30.000 estudiants de Sabadell tornen avui a les aules

  • Manifestació dels docents a Sabadell per la vaga del 8 de setembre -
Publicat el 08 de setembre de 2026 a les 09:08
Actualitzat el 08 de setembre de 2026 a les 12:24

El personal educatiu ha tallat la Gran Via de Sabadell en el marc de la jornada de vaga convocada aquest inici de curs escolar. Centenars de manifestants vinguts de diferents punts del Vallès Occidental s’han concentrat a les 10 h a la plaça d’Espanya i, posteriorment, han iniciat una marxa en direcció als Serveis Territorials d’Educació.

La protesta forma part de les accions reivindicatives del professorat durant la jornada de vaga convocada pels principals sindicats de l'Educació. Els sindicats reclamen millores en les condicions laborals i reprendre les negociacions, després que la reunió de fa pocs dies amb la consellera Esther Niubó acabés sense punts d'acord. A Sabadell, aquest dimarts de ressaca de Festa Major han començat el curs uns 30.000 estudiants.

A primera hora, més de cent docents han tallat la C-58. Una part important dels manifestants han sortit de Sabadell, on s’havien concentrat a les 7 h. Cap a les 8:25 h han arribat uns set furgons de Mossos d'Esquadra i han obert l'accés des de Sabadell a la C-58.

  • Manifestació dels docents a Sabadell per la vaga del 8 de setembre
  • Manifestació dels docents a Sabadell per la vaga del 8 de setembre
  • Manifestació dels docents a Sabadell per la vaga del 8 de setembre
  • Manifestació dels docents a Sabadell per la vaga del 8 de setembre
  • Manifestació dels docents a Sabadell per la vaga del 8 de setembre
  • Manifestació dels docents a Sabadell per la vaga del 8 de setembre
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