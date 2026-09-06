FOTOS | Enlaire fa vibrar la plaça de Frederic Mompou amb una proposta "molt sabadellenca"

La plaça de Frederic Mompou va tornar a convertir-se aquest dissabte en un dels principals escenaris de la Festa Major amb una nova edició de la mostra d’arts escèniques Enlaire. Al llarg de la jornada, l’espai va acollir una programació diversa, pensada per arribar tant al públic familiar com als espectadors adults, amb propostes de teatre, narració, música, màgia, clown i comèdia. Enguany, amb un toc molt sabadellenc: 11 de les 18 propostes presentades a la mostra van tenir accent sabadellenc. Des de primera hora del matí, les diferents escenes van anar rebent espectadors que es van apropar a la plaça per descobrir les propostes de les diverses companyies participants.
La jornada va començar amb El desert de contes, de Rah-mon Roma, una proposta de narració amb música que va donar el tret de sortida a un matí especialment orientat al públic infantil i familiar. "Al matí sempre venen molts infants i famílies i a la tarda baixa l’afluència perquè és tot més destinat a adults, però, alhora, s'ho miren més", explicava Natàlia Prat, directora artística de la mostra. "De vegades, fins i tot, hi ha gent que no ho pot veure tot i li sap greu", agregava.
Durant les primeres hores també es van poder veure espectacles com La vida toroidal, Aprenent de maga, Petit vermell, Marro de bruixes i Insània, que van omplir la plaça de personatges, històries i situacions pensades per sorprendre els més petits. Les propostes d’aquesta franja van combinar diferents llenguatges escènics, des de la narració i la màgia fins al teatre, el circ i el clown, amb espectacles de formats diversos i una clara voluntat d’entretenir i estimular la imaginació del públic familiar.
Un dels principals atractius de la mostra va ser, precisament, tenir una programació concentrada en un mateix espai, amb la possibilitat de passar d’un espectacle a un altre sense sortir de la plaça. Les diferents escenes van permetre als assistents construir el seu propi recorregut per la programació i combinar propostes molt diferents en funció de les preferències de cadascú. "Els punts forts d'Enlaire són la diversitat d'espectacles que hi ha i com està organitzat en un mateix espai", subratllava la directora.
A mesura que va avançar el dia, la programació va anar canviant de registre. A la tarda, espectacles com Pul·lulants – Vine a caminar amb nosaltres, La Botigueta, Lady Bloom o Tarareo van prendre el relleu de les propostes familiars del matí, mantenint el caràcter obert i participatiu de la mostra. En aquesta franja hi van tenir més pes les propostes de carrer, la dansa contemporània, el clown i el teatre, amb formats que buscaven una relació més directa amb l’espectador i que juguen amb l’humor, el moviment i diferents maneres d’explicar històries. La recta final de la jornada va estar especialment centrada en el públic adult, amb peces com Al nostre amor, El racó que em salva, Commed.I.A (o un amor artificial) i La cervesa de la setmana. Les propostes d’aquest tram van apropar més per la comèdia, les relacions personals, l’autoficció i situacions quotidianes, amb espectacles que buscaven tant la reflexió com l’entreteniment.
Així, Enlaire va tornar a demostrar la capacitat de la plaça de Frederic Mompou per convertir-se, durant unes hores, en un espai cultural viu i compartit. En total, "més d'un miler d'assistents": "Notem que cada any va en augment, l'interès pel festival, però aquesta vegada ha costat una mica més per la calor", confessava Prat. "Esperem que continuï així!", va tancar.
Fotos de David Chao