FOTOS | Planetes, extraterrestres i astronautes omplen Sabadell pel correbars: "És el millor dia de l'any!" 

Milers de persones van tornar a prendre els carrers de Sabadell amb motiu del ja tradicional correbars de la Festa Major Alternativa, que aquest any va convertir la ciutat en un autèntic escenari galàctic i espacial. Sota el lema de La birra de les galàxies, astronautes, alienígenes, ovnis, planetes i tota mena de personatges vinculats a l’univers van protagonitzar una de les tardes més multitudinàries de la Festa Major. La trobada va donar el tret de sortida a les 19:45 h, aproximadament, a Can Capablanca, en una celebració que, un any més, va reunir molts joves disposats a recórrer la ciutat al ritme de la música. “És el millor dia de l’any!”, coincidien diversos grups de joves.
Des de primera hora, els participants van anar arribant amb disfresses inspirades en l’espai –alguns, sense disfressa…–, preparant-se per a una tarda en què la imaginació va ser una de les grans protagonistes. “Fa setmanes que ho pensem i realment ens ha quedat molt bé, creiem”, deia l’Àlex, vestit d’alienígena amb el grup d’amics. Alguns van aparèixer caracteritzats com a astronautes i extraterrestres, mentre que altres van optar per ovnis fets de paper d’alumini, planetes amb noms versionats i tota mena de personatges sorgits de l’univers i els seus derivats.
Les disfresses van estar presents durant tot el recorregut i un dels principals atractius de la celebració va ser, precisament, la gran varietat de disfresses que hi havia. “Qualsevol temàtica ens va bé. La gràcia és trobar-li una volta graciosa. Sigui quina sigui”, deia l’Òscar, amb les característiques magdalenes de la princesa Leia fetes amb una corda i fil de pescar. Alguns, però, es mostraven en contra de la temàtica proposada: “No és una temàtica senzilla, perquè si vols fer una bona disfressa requereix temps o diners; i no tenim res d’això”, deia, rient, la Carlota. Alguns, fins i tot, s’han atrevit a proposar-ne algunes per a l’any vinent: “Podria donar molt joc que la temàtica fos un casino”, suggeria la Marina Pérez.
Amb un balanç molt positiu i sense cap incidència destacable durant l’activitat, hores després d’haver començat, el correbars va acabar a les Barraques, a Can Feu-Gràcia. Alguns alienígenes i astronautes, però, després d’una tarda molt llarga, sembla que, finalment, van arribar a la Lluna…
Fotos de Víctor Castillo