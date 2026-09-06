Nil Moliner encén l’Eix Macià amb la seva música: "Sabadell, t'estimo!"

Connectar amb el públic des del primer acord. Nil Moliner va sortir a l’escenari de l’Espai Concert amb la intenció de deixar clar des del primer moment que aquella seria una nit per cantar. L’artista de Sant Feliu de Llobregat va arrencar amb força i va aconseguir una connexió immediata amb un públic que, des de les primeres cançons, va demostrar que coneix bé el seu repertori.
Moliner no va deixar de fer-se estimar pel públic amb diversos "t'estimo" dedicats a la capital vallesana. Entre les primeres files, molts fans van seguir les lletres pràcticament de memòria i van convertir bona part del concert en un gran cor col·lectiu. Va ser una gran festa que va resistir fins i tot a la xafogor i les altes temperatures.
L’inici va estar protagonitzat per NEXO 02. Nuestro jardín, un dels temes del seu nou disc NEXO. Tot i tractar-se d’una cançó recent, la resposta del públic va demostrar que ja ha trobat el seu lloc entre els seguidors de l’artista. La nit va continuar amb altres peces del nou treball, com NEXO 07. Tenerte cerca, que van permetre a Moliner presentar en directe una part del seu repertori més actual.
Però el concert també va reservar espai per a algunes de les cançons que ja formen part de la trajectòria més reconeixible del cantant. Temes com Vuela alto i Luces de ciudad van mantenir el públic especialment implicat, mentre que un dels moments més emotius va arribar amb Soldadito de hierro, un dels seus himnes més estimats, publicat el 2020. La cançó va generar una resposta especialment càlida entre els assistents, que van acompanyar l’artista durant bona part de la interpretació.
Cal destacar també tot el treball del grup de Moliner que barreja el so de cordes, vent i percussió per acompanyar cada composició amb suficiència. En el seu cas, el brogit de les guitarres encara continua guiant les seves melodies.
Cap al tram final, Moliner també va voler mostrar una altra de les seves facetes sobre l’escenari amb diverses versions de cançons de gèneres diferents. Un canvi de registre que va ampliar el recorregut musical de la nit i va demostrar la seva capacitat per moure’s més enllà del seu repertori habitual.
FOTOS DE DAVID CHAO: