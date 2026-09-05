Viatge en el temps al primer bus de TUS: "És com tornar a la joventut"

"Soc gairebé tan clàssic com aquests autobusos". El Pepe, conductor de Transports Urbans de Sabadell (TUS) des de fa 37 anys, fa broma sobre el Pegaso 6038, l’autobús amb què la companyia va començar a funcionar l’any 1982. Aquesta relíquia ha tornat als carrers amb la passejada de cinc autobusos clàssics que fan ruta per la ciutat per la Festa Major.
Pujar a aquest autobús és com fer un viatge en el temps. Té seients de fusta i esglaons a les portes davantera i posterior. "Això seria impensable avui dia, però aleshores era el més normal del món", ens explica un dels conductors més veterans de la TUS.
El passeig en aquest autobús vintage comença a l’estació d’autobusos i arriba fins al parc de Catalunya. És una atracció per a nostàlgics com en Domènec, que encara recorda quan anava cada dia als Maristes des de la Creu de Barberà. "Mare de Déu Senyor, és com tornar a la joventut. És molt emocionant poder tornar a pujar al mateix autobús després de tants anys", explica, i destaca que, tot i que avui es vegi desfasat, en el seu moment aquest model va ser pioner. "Va ser un gran canvi. Abans de la TUS, els autobusos tenien forats per on et passava el peu", riu.
Ja en ruta, els passatgers de la part posterior de l’autobús noten tots els sots. "Això no té suspensions", fa broma l’Esmeralda, una jubilada de Campoamor que ha vingut amb uns amics. "És una manera de sortir del barri i participar de les festes de la ciutat", destaca. D’altres, com en Marçal, venen de més lluny: ha vingut a passar la Festa Major amb els seus fills i abans han decidit pujar a aquest autobús. Com la resta d’usuaris, pateixen la calor per la falta d’aire condicionat. Les finestres estan mig obertes i més d’un aprofita l’obertura per suportar-la. "Podrien obrir les portes per ventilar, com feien fa quaranta anys!", fa broma en Marçal.
En Pepe veu la falta d’aire condicionat com una mostra que la TUS s’ha adaptat a una ciutat que ha canviat molt durant les darreres dècades. "Hem crescut i evolucionat al costat de la ciutat", diu mentre passa per Can Llong, un barri que no existia l’any 1982. Com els autobusos híbrids i elèctrics, l’aire condicionat, el canvi automàtic, les rampes i els sistemes d’accessibilitat, les pantalles i la T-Mobilitat.