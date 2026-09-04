VÍDEO | El Gran German posa la ciutat potes enlaire per festa major: “Sabadell és de primera!”

Saba-Saba Sabadell! El crit de guerra del Gran Germán ha fet a la plaça de Sant Roc per donar el tret de sortida a la Festa Major de Sabadell. El comunicador sabadellenc ha estat l’encarregat de pronunciar un imprevisible pregó des del balcó de l’Ajuntament, un discurs que ha trencat motlles i formalismes i ha fet vibrar els milers d’assistents presents a la plaça, amb “pinzellades de xou”. El showman ha sobrevolat l’Ajuntament fins a arribar al balcó consistorial en un helicòpter simulat, des d’on ha entonat el seu discurs i també una cançó de collita pròpia. Un dels moments més icònic de la nit ha estat quan ha baixat de la finestra superior de l’Ajuntament fins a peu de plaça fent ràpel, embolcallat amb la bandera– i l’himne– del Centre d’Esports Sabadell (CES). “Soc el penjat de Sabadell!”, bromejava.
German Ramírez, però, no és pas un desconegut de la nostra Festa Major. El Gran Germán fa anys que forma part de la banda sonora festiva de la ciutat. Des dels escenaris, fent saltar i ballar el públic amb el Va Parir Tour de Flaixbac, i enguany també des d’un balcó des d’on, aquest divendres, va començar la funció. El pregoner no va trigar a portar el seu terreny al balcó de l’Ajuntament: bromes, improvisació i molta energia per convertir el pregó en una festa per se. Fins i tot, va fer una petició poc habitual als despatxos municipals: “
Volia baixar per una tirolina que recorregués la plaça”, admet. Una proposta que va fer posar-se les mans al cap als responsables, però que sí que ha tingut una derivada: el Gran Germán ha acabat baixant de l’Ajuntament a peu de plaça amb una corda, en una demostració insòlita de ràpel.
El pregó del Gran Germán a la festa major de Sabadell 2026
DAVID CHAO
El
showman ha reivindicat durant el seu discurs el seu estret vincle amb Sabadell en un pregó que ha combinat humor, records personals i orgull de ciutat. D’ADN profundament sabadellenc, el comunicador va fer referència a les seves arrels: el grup d’esplai la Trepa, els Maristes i el Sant Nicolau, a la família i als amics que han format part de la seva vida. “ Aquí tinc les meves arrels. Aquí he crescut, aquí he rigut, he plorat, m’he enamorat... a la meva estimada Saba-Saba... Sabadell!”, diu.
Un dels fils conductors del pregó ha estat la calor d’aquest estiu. El Gran Germán va convertir els sortidors del passeig i de la plaça de Sant Roc en improvisats “parcs aquàtics de camuflatge” i fins i tot va proposar fer del pàrquing de Via Massagué “
una mena de cambra frigorífica per fugir de les altes temperatures”. La Bassa de Sant Oleguer també ha aparegut en el seu particular recorregut per la ciutat. En termes identitaris, el comerç local ha estat una de les grans potes del discurs. El pregoner ha reivindicat la necessitat de comprar a Sabadell i mantenir viu el comerç de tota la vida, amb un record per establiments històrics com Genescà, Casa Traveria, Sastreria Avenida, Bodega Coca, La Llar del Llibre, Can Cargol o Masclans. “Si no es cuida el comerç tradicional, ja sabem d’on acabarà venint tot”, ha etzibat, un moment que va despertar l’ovació del públic. “Una ciutat sense comerç és una ciutat sense vida. Sabadell té famílies i entitats que formen part de la nostra història”, destacava.
El pregó del Gran German a la festa major de Sabadell 2026
DAVID CHAO
La memòria de la ciutat també ha tingut un espai destacat. El Gran Germán ha recordat
els avis que van treballar als telers i el passat industrial de Sabadell com a , connectant la seva història familiar amb la història col·lectiva de la ciutat. I, encara en el passat, el record de Manchester catalana la riuada del 1962 va servir per mirar enrere i reivindicar la memòria dels sabadellencs que van viure aquell episodi. El pregoner també va voler dedicar unes paraules als avis, pares, mares, germans i amics que ja no hi són.Tornant al Sabadell d’avui, el Gran Germán també va treure pit de l’orgull esportiu sabadellenc i va mencionar esportistes com Queralt Castellet, Dani Fernández, Aleix Gómez i Txell Farré, en una reivindicació de la ciutat a través dels seus esportistes. No podia faltar tampoc l’ovació al Centre d’Esports Sabadell. “Sabadell és una ciutat que competeix, que cau, que torna i, quan toca, guanya!”. L’ascens ha aparegut en un pregó que no ha volgut deixar passar l’oportunitat de celebrar un dels grans moments recents del sabadellenquisme.
Però si hi ha una cosa que no podia faltar en un pregó del Gran Germán és el xou. I el comunicador ha acabat portant el seu particular segell al balcó de Sant Roc: “Ara estic i ara no estic.
Ahora me ves, y ahora no me ves”, ha dit al final del seu discurs, amb una sorprenent baixada de la finestra fins a la plaça. Tot seguit, ha interactuat amb el públic fent un petit test de cultura de pura ceba i ha entonat la seva cançó ' Sabadell és de primera'.
El pregó del Gran German a la festa major de Sabadell 2026
DAVID CHAO
Darrere del showman sabadellenc hi ha també una trajectòria que trenca amb convencionalismes. El Gran Germán ha passat per la ràdio, la televisió i els espectacles i es va donar a conèixer també per la seva participació a
Gran Hermano. Amb els anys, ha consolidat una carrera vinculada a l’entreteniment i ha mantingut sempre el vincle amb Sabadell, una ciutat que ha estat present en diferents moments de la seva trajectòria. El pregó va inaugurar oficialment una Festa Major que durant els pròxims dies omplirà Sabadell de música, cultura popular i activitats.
El pregó del Gran Germán a la festa major de Sabadell 2026
JUANMA PELÁEZ
El pregó del Gran Germán a la festa major de Sabadell 2026
JUANMA PELÁEZ