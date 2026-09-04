Ven'nus: "He actuat a festes majors de llocs que no conec, però mai a Sabadell"

Valèria Núñez Saurí rondava les aules d’assaig de Ca l’Estruch quan estudiava el batxillerat artístic a l’institut Vallès. Uns quants anys després hi torna com a Ven’nus per actuar aquesta Festa Major, dissabte a les 22h. “Em fa molta il·lusió actuar a Sabadell, i especialment aquí, perquè l’espai em va fer apropar a la professió”, expressa. “També serà un repte. He actuat a festes de llocs que no coneixia però mai a la de Sabadell, on em veurà molta gent que conec”, afegeix.
Hi presentarà el disc Mai vista trista (Halley Records, 2026), un àlbum que l’ha consolidat a escenaris com el del Primavera Sound, el Festival Ítaca i el Reina Sofia, de Madrid, i que aquest octubre la portarà fins a Parma, Itàlia, o al Cabró Rock. “Estic molt contenta perquè va ser un àlbum de gestació lenta i tenia moltes ganes de fer-ne concerts i de veure’l créixer”, comenta l’artista. A l’escenari estarà acompanyada pels sabadellencs Néstor Pérez (guitarra) i Quim Mòdol (clarinet, saxo i piano), a més de Gerard Canilles (percussió i sintetitzadors).
Ven’nus transitarà entre estats anímics íntims i festius, entre l’indie, el pop i l’electrònica, probablement enfilant el final del concert ben amunt perquè “tothom pugui continuar la festa on vulgui”. Explica que hi haurà moments “de tota mena, amb diferents dinàmiques”.
Les seves cançons, algunes carregades d’ironia i altres delicades, parlen del dret a ser una dona artista amb un posat no necessàriament interessant, del poble com a refugi, de l’odi als fatxes i el privilegi masculí a la indústria, el dilema de les exparelles o una amiga que marxa a viure a l’estranger. El nom de l’àlbum juga amb el doble sentit de la mirada pròpia i l’aliena, de com ens perceben i de com ens mirem nosaltres el món.