Els Saballuts provaran la torre de 8 per Festa Major: "Hem treballat i en tenim moltes ganes"

Els Saballuts se senten confiats, per això tenen previst fer una bona passa endavant en l'actuació de Festa Major, diumenge a les 12h. La colla castellera vol portar a la plaça de Sant Roc la torre de vuit, que no aconsegueixen des de 2019 a Cervera. "Serà el primer que fem des d'abans de la pandèmia", explica una de les dues caps de colla, Palmira Gil, que treballa estretament amb Rosa Martínez. Si han trigat tant a tornar-lo a provar és perquè la Covid va suposar un reset, i "alguns dels membres no havien pujat mai en un folre".
Gil comenta que "les proves en els assajos han anat molt bé" i que tots els membres "han treballat molt bé, concentrats i amb moltes ganes". Tots els indicadors, doncs, són favorables: "Hem posat el focus en aquest castell i després de valorar-ho, hem vist que és possible. Hi ha il·lusió i la canalla en té moltes ganes".
Si la torre de vuit surt endavant, els Saballuts tindran llicència per somiar en els castells de 9. "Aquest és el primer pas per tornar a ser una colla gran i per pensar en altres castells folrats, com el 3 o el 4 de 9".
La diada de Festa Major començarà amb els pilars caminant i també afrontarà el repte del 7de8 i el 3de8, a més dels pilars de 5. A la primera setmana d'octubre afrontaran el Concurs de Castells de Tarragona.