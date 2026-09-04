La Simfònica del Vallès i la Banda de Música, dos concerts que no fallen mai per Festa Major

Els concerts de Festa Major no són patrimoni exclusiu de la rauxa i el desenfrè. Hi ha temps i espai per a altres propostes, tot i que no per això menys engrescadores, com les actuacions de l'Orquestra Simfònica del Vallès i de la Banda de Música de Sabadell.
La Simfònica del Vallès oferirà diumenge a les 20.30h a Ca l'Estruch el concert Heroïnes del Cinema. En aquest concert popular altres vegades ha rescatat música de pel·lícules com Memòries d'Àfrica, Alien, Allò que el vent s'endugué, ¿De que se rién las mujeres?, El despertar de la força, Esmorzar amb diamants, Pantera Rosa i Emma, entre altres. A través d'aquestes peces de bandes sonores mítiques es ret homenatge a dones protagonistes.
Sota direcció i amb arranjaments de Bernat Castillejo, com és habitual, la Banda de Música actuarà dissabte a les 23h a la plaça de Sant Roc. La formació reinterpretarà la música catalana que tantes vegades hem escoltat a través del característic so de la cobla. El programa ofereix un recorregut per obres de grans compositors de la música catalana, "escollides per la seva qualitat, la seva bellesa i la seva capacitat per captivar l'oient".
Altres concerts d'aquesta Festa Major seran els de Dkantaka & Convidats (diumenge, 22.30h, a la plaça de Sant Roc), la Cantada d'havaneres amb Mariners de Riera (diumenge a les 22.30h, a la plaça del Vallès) i el concert de Corals (dilluns, 18h, a la plaça de Sant Roc).