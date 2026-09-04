La Coordinadora de Músics de Sabadell posa la banda sonora local a la Festa Major

La Festa Major de Sabadell sona a ciutat. I bona part d’aquesta música té relació directa amb un nom propi: la Coordinadora de Músics de Sabadell (CMS). L’entitat, que l’any vinent arribarà als trenta anys de trajectòria, torna a tenir un paper destacat en la programació festiva amb una proposta que combina bandes locals i diferents estils.
“La Coordinadora de Músics de Sabadell és una entitat sense ànim de lucre que coordina grups de música de Sabadell”, explica el seu president, Carlos Puig Toledo. Actualment, la CMS compta amb una trentena de grups associats i treballa durant tot l’any perquè aquestes formacions puguin actuar a la ciutat. “El que fem és organitzar activitats perquè puguin actuar a la seva ciutat”, resumeix Puig.
A l’escenari principal de l’Eix Macià, la Coordinadora ha programat tres bandes, una per cada dia, amb la voluntat que funcionin com a teloners dels grans noms de la nit. “Intentem donar preferència als grups que són més oberts a tots els públics”, explica Puig. “Sabem que moltes vegades costa que un grup més punk o de hard rock o de heavy metal estigui en un escenari gran i atregui el públic en general”. La tria també té en compte l’estil dels caps de cartell.
Divendres a les 21 h serà el torn de Substratum, una banda de versions amb un “punt punk i una proposta especialment festiva”.
Dissabte, també a les 21 h, pujarà a l’escenari MAI5, una formació de rock que prepararà el terreny per a Nil Moliner. “Una proposta que pot acabar agradant molt al públic general”, apunta Puig.
Diumenge serà el torn de Roots Habits, a les 21 h. La banda de reggae serà l’encarregada d’obrir pas a Doctor Prats. “Doctor Prats també té aquest ‘rotllo’ funky”, explica Puig, que destaca la voluntat de mantenir “una mica de continuïtat en l’estil”.
La sisena edició del SAM Fest
“El SAM Fest, a la plaça de la Creu Alta, és el nostre gran festival, una festa alternativa i autogestionada”, explica Puig.
Divendres estarà especialment orientat al punk i al rock, amb Flamsteed, Tornaviss, Lladruc, Descontrol, Miratges i Disaster Jacks. Dissabte serà el torn del rock més potent, el heavy metal i el thrash, amb Three Engine Empire, Pataliebre, Poker, Death of an Ancient Tribe, Deadman's Sins, Terminal Violence i Radity. Diumenge, el festival canviarà de registre amb una proposta més transversal, amb Berta Rose, Black Star Hits, Soulgarden i Los Surfing Robbers.