Correbars 2026: consulta horaris, recorregut i tots els detalls d'una de les grans cites de la Festa Major a Sabadell

Mags, punks, guiris o personatges del Club Super3 s'han mobilitzat pels carrers de Sabadell en les últimes edicions de la Festa Major. L'estampa per a algú que aterri a la ciutat sense cap pretext ni coneixement sobre la causa segur que no deixa de resultar curiosa. Com arribar a un planeta amb vida pròpia. Què hi fa tota aquesta colla de joves exhibint vestimentes singulars després d'hores de treball a contrarellotge? Com és que tothom se saluda amb tanta alegria i emoció en un ambient amanit per les cançons de qualsevol llista imprescindible per bellugar els malucs?
El Correbars s'ha consolidat com una de les cites més esperades de la Festa Major a Sabadell. Sobretot, entre els joves, que tenen la jornada marcada en el calendari com un dels dies de retrobaments i abraçades. Un dels aspectes que tothom espera amb ganes és la temàtica. Enguany, la comitiva serà una autèntica expedició espacial amb La birra de les galàxies, el fil conductor de la celebració. El punt de trobada serà Can Capablanca, aquest dissabte 5 de setembre. Allà es donarà el tret de sortida a partir de les set de la tarda a un recorregut que resseguirà alguns dels punts més icònics de Sabadell. Com cada any, la meta serà a l'espai de Barraques, ubicades a Gràcia. Entremig, no hi faltaran les parades per no perdre ritme i continuar el trajecte.
En les últimes setmanes, l'organització ha fet una crida a "omplir els carrers d'astronautes, alienígenes, ovnis, planetes i tota mena de personatges vinculats a l'univers". Els col·lectius que impulsen la iniciativa eviten fins a última hora revelar alguns detalls sobre l'activitat. Segur que hi haurà sorpreses. En qualsevol cas, s'espera, un any més, una gran afluència de jovent, amb més de 4.000 persones movent-se de manera sincronitzada per completar l'aventura galàctica. Caldrà vigilar que algú no faci un viatge espacial massa còsmic. Els del Diari també serem allà per descobrir les posades en escena més estel·lars.
Mateix recorregut de l'any passat
Fonts municipals confirmen que es repeteix el recorregut de l'any passat. La ruta començarà des de Can Capablanca, a les 19 h, al costat de l'estació d'FGC de Can Feu-Gràcia, i pujarà fins a la plaça de Sant Jaume, on hi haurà una primera parada. Seguidament, es reprendrà el camí cap al Mercat Central –on hi haurà una segona parada–. De seguida, es continuarà cap a la plaça del Pi Pi fins a arribar a la plaça de l’Àngel. Posteriorment, la marea emprendrà el camí cap a la plaça de Sant Roc –passant pel passeig de Manresa–, on hi haurà una altra aturada. Finalment, s'enfilarà el camí cap a la Rambla i es trencarà pel carrer de les Planes fins a arribar a la plaça de Vila Arrufat. Aquesta serà la darrera estació on els assistents podran "recarregar piles" abans d'arribar a la zona de les barraques perquè comenci la festa nocturna. Tot plegat, acompanyat de carros plens de beguda per a l'ocasió: aigua de València, pomada i calimotxo.