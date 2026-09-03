Marta Farrés: "Sabadell no és una ciutat dormitori. Lidera, s'ho creu i no renuncia a res"

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha reivindicat Sabadell com una ciutat on "viure i treballar" en el discurs de recepció de la Festa Major 2026 aquest dijous a l’Estruch. "Moltes ciutats que estan a prop de Barcelona acaben assumint el paper de ciutat dormitori. Nosaltres no hem volgut mai això per a Sabadell", ha exposat l’alcaldessa, que ha destacat la vida social, cultural, industrial i comercial sabadellenca. "Som una ciutat capital, que lidera, que s’ho creu i que no renuncia a res".
L'esdeveniment ha donat el tret de sortida a quatre dies de celebració i ha marcat l’inici d’un curs polític que culminarà en les eleccions municipals de l’any que ve. El discurs de Farrés ha deixat entreveure la seva voluntat de continuar un mandat més com a alcaldessa. "Hem transformat molt la ciutat, però cal seguir", ha dit davant dels representants polítics, socials i econòmics sabadellencs.
Farrés no ha negat l’evidència i ha reconegut que encara hi ha "reptes importants" pendents, com ara l’accés a l’habitatge, la mobilitat, la convivència, la seguretat i la qualitat de l’espai públic. Entre el públic hi havia els consellers de la Presidència i d’Igualtat i Feminismes, Albert Dalmau i Eva Menor, als quals Farrés ha volgut implicar en iniciatives pendents a la ciutat. "Necessitem una Generalitat implicada i la col·laboració del Govern d’Espanya. Tenim molts projectes compartits que esperem que arribin a bon port", ha defensat Farrés. Alguns d’aquests projectes en marxa són la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, les consultes externes del Taulí a la Caserna i la Facultat d’Infermeria a l’Artèxtil.
Avís sobre l’extrema dreta: "No ens hem de deixar vèncer per la por"
L’alcaldessa no ha volgut ignorar el debat sobre la crisi migratòria de Ceuta, que va mobilitzar més d’un miler de persones en una concentració a la ciutat dimecres passat. Farrés ha demanat abordar el debat sobre l’emergència des de la "serenitat" i ha defensat l’ordre i un control real de les fronteres, però sempre respectant els drets humans. "Darrere de qualsevol frontera no hi ha res diferent a nosaltres. Hi ha gent que simplement aspira a una vida millor", ha defensat
Sobre aquesta i altres qüestions polèmiques, Farrés ha demanat "no deixar-se vèncer" per la por infosa per l’extrema dreta: "L’odi pot ser molt útil per aconseguir un titular o dividir una societat, però no serveix per construir una escola, un barri, una ciutat o un país. No ens dona millors feines, ni més habitatge, ni fa que els carrers siguin més segurs. L'odi no construeix". En la seva línia, l’alcaldessa també ha fet bandera de la lluita contra el canvi climàtic i la violència de gènere.
Protesta per la reforma urbanística del riu Ripoll
La recepció ha coincidit amb una nova protesta de grups ecologistes per la modificació urbanística del Ripoll, que obre la porta a nova activitat industrial i comercial a l’entorn del riu. Un centenar de persones, convocades per la Plataforma en defensa del riu Ripoll, s’han concentrat a l’accés de l’Estruch i han llançat crits a favor de renaturalitzar l'àmbit del riu.