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Clàssics de festa major amb molta història

Festa Major

Algunes de les activitats històriques de la nostra Festa Major

  • Ball del Rodet l'any 2006 -
Publicat el 03 de setembre de 2026 a les 10:32
Actualitzat el 03 de setembre de 2026 a les 10:52

D’ençà que la festa major s’obria pas a finals del s. XIX, els programes han viscut transformacions dècada a dècada. Així, fem recull d’algunes de les històriques més nostrades.

1. Gegants que són patrimoni

Si hi ha una activitat que defineix la fisonomia de la festa major són els gegants, gegantons i capgrossos de Sabadell, una de les propostes amb més solera. “Els gegants han viscut l’evolució social i urbanística i han acompanyat generacions. Si poguessin parlar, estarien molt orgullosos de Sabadell”, diu Rodrigo Barahona, president de la Colla de Gegants de Sabadell. “Satisfà molt veure les cares de felicitat”, diu. Són tres parelles: els Avis (1929), els Ducs (1956) i els Pubills (1969), que són el Feliu i la Salut, els més grans, que mesuren uns quatre metres i pesen entre 60 i 70 kg. Se’ls hi suma el gegantó Vicentó (1959), les vuit granotes i gripaus (1985) i sis capgrossos (1960). A banda, també els gegants els de la Concòrdia, els de la Creu Alta, els de Gràcia i els del Rodal. 

  • Assaig dels Gegants de Sabadell

 

  • Gegants per festa major el 2006

2. El ball del Rodet

El Rodet és una icona de la Festa Major que va ser dissenyada pel sabadellenc Efrén Montoya i es va estrenar l’any 2000, una figura molt nostrada. El ball de rodet, va ser, el cop de sortida a la Colla Bastonera de Sabadell: un grup d’amics va decidir fer un ball popular i, en fer-lo, van descobrir el ball de bastons, com explica Laia Pareras, presidenta de la Colla Bastonera. El 2017 es va crear la Bobina, una versió petita del Rodet perquè els més petits també poguessin participar al concurs de voltes. Un any més, divendres 4 de setembre a les 18h, la plaça Sant Roc serà escenari del concurs de voltes del Rodet i la Bobina. Després, a les 19.30h, se celebrarà el ball del Rodet. Qui guanyarà el concurs enguany? El 2025, el rodet feia 56 voltes en un minut.

 

  • Assaig del ball del Rodet

 

  • Ball del Rodet l`any 2006

3. Sigui paella, fideuada o  botifarra... l’àpat és històric

A inicis del 2000, la paella feia xup-xup al recent parc de Catalunya, una de les activitats que s’ha mantingut com una de les més multitudinàries del programa. Una paella que anys després es va convertir en fideuada i ara, per segon any consecutiu, botifarres amb seques. Sigui com sigui, ha canviat el menú, però no l’ingredient principal: un parc ple de gom a gom amb una taula improvisada. I, al darrere, una trentena de voluntaris de l’agrupació andalusa dels Ballesteros que fa anys que hi col·laboren: “Som una trentena de voluntaris de l’entitat”.

  • Alguns dels voluntaris dels Ballesteros que col·laboren en l`àpat popular

 

  • Paellada popular l`any 2006

 

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