German Ramírez em permetrà la llicència de compartir la conversa de whatsapp que ha servit per tancar la nostra cita pocs dies abans de la Festa Major de Sabadell. "Hola, Marc. Què tal, xato? Una miqueta de cul. Però, si vols, trobem una estoneta i ens veiem. Quan baixi de la ràdio, t'aviso, perquè vaig liadíssim", m'adverteix en un àudio. Ni el to ni l'atapeïda agenda sorprenen. El ritme frenètic i l'esperit afable formen part del seu ADN. No ens coneixem gaire, però el seu tracte sempre amable i predisposat em feia confiar que trobaríem el racó. Dit i fet, quan desapareix de l'antena de Flaixbac, enfila el camí cap a la ciutat. Voltar amb ell pels carrers que l'han vist créixer permet confirmar l'estima que rep de la gent cada dia. "Ja tens a punt el pregó?", li pregunten. Fa una estona, em confessava que encara havia de donar-hi alguna volta. "Falten quatre apunts, que em serveixen una mica d'escaleta", avança sense voler fer espòilers. "No només serà xerrar i xerrar!".
El Gran German ha fet moltes coses al llarg de la seva trajectòria. Segurament, però, una de les més especials serà protagonitzar el pregó a casa seva. "N'he fet a Abrera, a Mont-roig, Calafell... Aquí és especial. Em fa molta il·lusió fer-ho a la meva manera. Com soc jo. Amb la meva gent. M'estimo Sabadell com ningú", reivindica. En realitat, ell sempre ha deixat el seu segell a la celebració. En els últims anys, posant la veu i l'energia al Vaparir Tour, on ha exercit de mestre de cerimònies per encetar les darreres edicions de la Festa Major –també enguany–. Ara, però, el format a Sant Roc canvia una mica. "És diferent, però farem pinzellades de xou. A mi això d'estar en un balcó parlant... Està bé, però també dedico temps a altres històries i a interactuar amb la gent". La posada en escena durarà entre quinze i vint minuts. A hores d'ara, encara no ho sap. "Jo vaig proposar algunes coses, com tirar-me per una tirolina, i es van posar les mans al cap. Ja veurem què fem al final. M'han donat opcions bones per poder fer i estic molt content", sentencia.
Personatge genuí i amb una llarga carrera per platós i discoteques, afronta un repte inèdit des de la façana de l’Ajuntament. Un lloc on potser haurà de reprimir alguns impulsos... O no. "Molta gent em troba pel carrer i em diu: 'Ostres, et prendràs unes til·les abans...' Faré un còctel Molotov, però dels bons, suavitzat i amb tranquil·litzants!", riu. El més important és que la gent de Sabadell gaudeixi i s'ho passi bé", reitera. En qualsevol cas, el showman local promet emocions fortes. Segur que d'alguna manera hi haurà dedicatòria a la seva mare. “Serà especial per molts sabadellencs que tenim al cel. Fer un recordatori és important. Molts ens veuran des del cel i volem treure'ls un somriure”, diu.
Passejant per la plaça de Sant Roc, analitza l'escena i visualitza la intervenció. A pocs metres, una dona el crida, emocionada, amb llàgrimes als ulls. El Gran German mai deixa indiferent. Segur que ho demostrarà al pregó, divendres, a les 21 hores. Després, la festa continuarà amb l'espectacle inaugural Cupido punxa aquesta nit, una producció plena de talent local. La inauguració de la celebració anticipa una edició de Festa Major d'alt voltatge.