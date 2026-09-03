Cupido declara la guerra als 'AirPods' en el seu xou a Sabadell

La música sempre sona millor quan és compartida. Amb aquesta premissa arriba a Sabadell Cupido punxa aquesta nit, una producció plena de talent local que vol reivindicar la necessitat de viure les cançons i sons en comunitat. "En aquest espectacle hi ha una gran protagonista, que és la música. I un antagonista, que són els auriculars. Cupido arriba a Sabadell i s'adona que aquí tothom escolta música amb auriculars. Que es fa servir per aïllar-se i pensar en les seves coses", avança el creador i director de l'obra, Dani Coma. "Ho dramatitzem, però si agafes el tren o el bus, veus que tothom va a la seva. Això ho convertim en un dimoni. Per Festa Major, no pot passar de cap manera! La música ha d'ocupar les places i ha d'arribar a la gent", afegeix sobre les intencions d'aquest particular deu de l'amor que aterrarà divendres.
Cupido dispararà la música encapsulada amb les seves fletxes i proclamarà amb un decret que queda prohibit individualitzar el plaer de l'art musical. Encarnat en l'artista sabadellenca Clàudia Bravo, el format compta amb noms destacats com Cisco Cruz, María Hinojosa, Elena Grueso, Marta Cardona i altres artistes que exhibiran el talent de proximitat. Xasqui Ten assumeix la direcció musical d'una proposta artística que integra diverses disciplines com ara les arts escèniques, la dansa i altres llenguatges creatius. Hi ha vinculades les escoles i acadèmies de dansa de Sabadell Mònica Escribà, Bots, Ritme i la KMY, que portaran els ballarins i ballarines a escena, dirigits per la coreògrafa Lola Coma.
"És multidisciplinar, amb setze ballarins. També hi participa la Banda de Sabadell, que es quedaran fins a l'últim moment per fer el colofó". El xou durarà uns 25 minuts, un cop finalitzat el pregó, a la plaça de Sant Roc. "Serà després del Germán... Nosaltres hi posarem una mica de poesia, però amb molts hits. L'espectacle és un concert i la idea és fer saltar i cantar la gent amb cançons que tothom coneix", anticipa Coma. No hi faltaran els tabalers per amanir la nit.
La preparació s'ha accelerat a l'estiu i tot està a punt. "No és fàcil muntar-ho. Però el 30 de juliol ja vam fer un assaig en què la cosa era digna, i tenia cap i peus". Els nervis, admeten, sempre afloren. "Hi ha coses que no es poden assajar. Fa uns dies estava molt tranquil, però ara començo a notar aquest neguit", diu Coma. Segur que la representació suposa el millor punt de partida per gaudir de la Festa Major 2026 a Sabadell.