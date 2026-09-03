Més d’un centenar de vehicles clàssics per Festa Major

Fa mesos que preparen amb ganes una de les dates més assenyalades del seu calendari organitzatiu. El Motor Club Sabadell ja es troba a punt per a la celebració d’una nova Festa Major, que ha de servir per consolidar les seves iniciatives. “Molta gent ens ho demanava i, per això, ho vam tirar endavant. Primer amb la concentració de vehicles clàssics, que és un èxit cada any, i des de l’anterior edició amb la prova de regularitat”, apunta el vicepresident, Joan Molas.
L’entitat tornarà a omplir d’amant dels vehicles clàssics el pàrquing del parc de Catalunya, a la carretera del Prat de la Riba. L’acte se celebrarà aquest dissabte, des de les 10 h, en què es farà la recepció, fins a les 14:30 h. Una hora abans de la finalització, a dos quarts de dues, està prevista l’entrega de premis. Enguany, es complirà la cinquena edició d’aquesta iniciativa que va sorgir amb la intenció de tornar a acostar el Motor Club a la ciutat, després de l’exili al Ripoll del Ral·li La Llana.
L’any passat es van aglomerar més d’un centenar de vehicles i per a l’edició del 2026, les previsions apunten a una xifra similar. El topall que posen des de l'organització és el centenar i mig, per logística de l'espai. Una autèntica joia per als amants dels vehicles clàssics, que continuen consolidant l’esdeveniment en la Festa Major.
D’altra banda, també amb sortida a la carretera del Prat de la Riba, però a les 9 h, s’iniciarà la segona edició del Clàssic La Llana, una prova de regularitat, no competitiva, per la ciutat i les carreteres del Vallès. Cap a les 15 h arribaran de nou a la sortida tots els participants i els premis s’entregaran a les 16 h. Els vehicles, sortint des del parc de Catalunya, faran un recorregut de poc més de 200 quilòmetres, repartits en dues seccions i set trams.
Els inscrits sortiran de Sabadell per recórrer la zona entre Matadepera i Castellar, fins a les Solanes, després passaran per Avinyó i completaran la primera secció amb el tram de recorregut més llarg, al Coll d’Estenalles, abans de l’aturada per reagrupar-se i esmorzar, cap a les 11:30, aproximadament, a Matadepera. La segona secció anirà per Rellinars, els Cingles i el Suro fins a tornar a la ciutat, on es finalitzarà la prova. Segons informacions de l’organització, s’espera una participació pròxima als trenta vehicles. “La gent va estar contenta l’any passat i els va agradar la iniciativa. L’acollida va ser molt bona i pensem que es pot consolidar”, assegura Molas.